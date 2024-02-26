DEM Partili Sırrı Sakık: CHP’ye de AKP-MHP faşizmine de kaybettireceğiz

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, İzmir'de aday tanıtım toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "DEM Parti'nin CHP'ye kaybettirmek üzerine strateji kurdu" sözlerine sert yanıt verdi. Sakık, "Doğru söylüyorsun, size kaybettireceğiz, AKP-MHP faşizmine de kaybettireceğiz" dedi.

DEM Parti İzmir belediye eşbaşkan adaylarının tanıtıldığı programda konuşan Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, yerel seçimelre ilişkin "CHP’ye de AKP-MHP faşizmine de kaybettireceğiz" dedi.

MA'da yer alan habere göre, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) İzmir belediye eşbaşkanlarını Kültürpark İsmet İnönü Kültür Merkezi Salonu'nda yaptığı etkinlikle tanıttı.

DEM Parti bayraklarıyla donatılan salona Kürtçe ve Türkçe "İzmir için geliyoruz", "Yerel demokrasi ile özgür kentlere" pankartları asıldı. Sık sık "Kadın yaşam özgürlük" "Direne direne kazanacağız" ve "DEM parti umuttur, umut dimdik ayakta" sloganları atıldı.

Aday tanıtımından önce açıklamalarda bulunan DEM Partili isimlerin hedefinde CHP, AKP ve MHP vardı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in "DEM Parti'nin CHP'ye kaybettirmek üzerine strateji kurdu" açıklamasına sert sözlerle yanıt verdi.

Özel'e seslenen Sakık, "Size kaybettireceğiz, AKP-MHP faşizmine de kaybettireceğiz" diyerek sözleirni şöyle sürdürdü:

"Siz kimsiniz? Siz efendi, biz köle miyiz? Biz 2019 seçimlerinde bütün Türkiye’de, Kürt coğrafyasında bize karşı aday çıkarmanıza rağmen destek sunduk. Size belediyelerde bir cennet yarattık. Siz döndünüz, muhaliflere, Kürtler’e cehennem hayatı yaşattınız" dedi.

Önceki seçimlerde CHP'ye verilen desteği anımsatan Sakık, sözlerini şöyle devam etti:

"Yerel seçimlerde destek vererek, onlara belediyelerde ceneti vadettik. Onlar ise belediyeleri Kürtler için ceheneme çevirdi. İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu seçilir seçilmez 'Topal Osman'ın torunuyum' dedi. Bizde Şeyh Sait, Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Bunları unutuyorlar. Kürdün oyu ile seçileceksin sonra sırtını Kürtlere döneceksin. Biz bunlarla yol yürüyemeyiz. Genel seçimlerde hesapsız kitapsız demokrasi ve barış için destek sunduk. Ancak onlar gidip Ümit Özdağ ile protokol imzaladılar. Böyle bir partiye nasıl destek veririz? CHP'ye sormak istiyorum. Kürt illerinde ne kadar oy alıyorsunuz ki buralarda aday çıkarıyorsunuz? Bunların hepsi tekçi ve ırkçıdır. Yolumuz 3'ncü yoldur, bu yol doğru bir yoldur. Kürt halkı 31 Mart'ta kayyumları göndermekte inançlı ve kararlıdır. Bizim yolumuz halkların yoludur. Belirleyici olan halklar olacaktır. Rantçılar kaybedecek, halklar kazanacak."