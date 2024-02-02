DEM Partili yetkiliden ‘İstanbul’da aday çıkarma’ açıklaması

DEM Parti’nin İstanbul’da aday çıkarma ihtimali gündemdeki yerini korurken, partinin üst düzey yetkilisinden dikkat çeken açıklamalar geldi. “Her seferinde başkalarına oy vereceksek biz neden varız?” diyen yetkili, aday çıkarmamaları durumunda tabanla karşı karşıya gelmekten duydukları endişeyi dile getirdi. 3 Şubat’ta yapılacak toplantıda Başak Demirtaş’ın aday olup olmayacağı netleşecek.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde tüm partilerin ve seçmenlerin siyaseten kilitlendiği yerlerin başında gelen İstanbul'da gözler DEM Parti'ye çevrildi. Cezaevinde bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) başkanlığı için adaylık denklemine girmesinin ardından DEM Parti'de değerlendirmeler sürüyor.

DEM Parti'nin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı 3 Şubat Cumartesi günü gerçekleşecek. Bu toplantıda İstanbul'da seçmen tabanı ile yapılan görüşmeler ve DEM Parti il örgütünün görüşleri değerlendirilecek. Kritik MYK toplantısı sonrasında hemen bir açıklama yapılmayıp, açıklamanın pazartesi gününe bırakılabileceği belirtiliyor. Partinin önde gelen isimleri her geçen gün aday çıkarmaya bir adım daha yaklaşıldığına dikkati çekiyor.

"EN GÜÇLÜ ADAYI ÇIKARMAMIZ DOĞAL"

DW Türkçe'den Kıvanç El’e konuşan üst düzey bir DEM Parti yetkilisi, Başak Demirtaş'ın adaylığının hâlâ kurullarda tartışıldığını ve henüz net kararın verilmediğini söyledi. Aday çıkarma konusuna değinen yetkili, "Parti tabanımız ile yapılan çalışmada yüksek bir oranda aday çıkarılması yönünde görüş ortaya çıktı. Aday çıkaracaksak en güçlü adayı çıkarmamız çok doğaldır" dedi.

CHP'nin seçimi "kazanıp kazanmaması" ile ilgilenmediklerini kaydeden DEM Partili siyasetçi, "Sonuçta bir siyasi partiyiz ve aday çıkarmazsak seçmenimiz bunu sorgulayacaktır. Onlara aday çıkarma veya çıkarmama kararını doğru anlatmamız şart. Doğru anlatılamazsa sorgulamalar ve bizlerin varlık nedenleri daha fazla sorgulanacaktır" değerlendirmesi yaptı.

DEM PARTİ "KAYBETTİREN" OLUR MU?

"CHP'ye kaybettiren parti olunacağı" yönündeki eleştirilere yanıt veren DEM Parti yetkilisi, "Siyaseten getirisi götürüsü elbette değerlendiriliyor. CHP başkalarının, bizlerin veya diğer partilerin desteği ile değil öz gücü ile kazansın. Ekrem İmamoğlu gelip tabanımızı ikna etsin. Demokratik seçim çalışması yapmasında bir engel yok. Her seferinde başkalarına oy vereceksek biz neden varız? Bizim ciddi olarak tabanımızı kaybetme kaygımız var. Bu nedenle yeni dönem nasıl olmalı, aday çıkarma süreçleri üzerine çok fazla konuşuyoruz, görüş alıyoruz" karşılığını verdi.

EN GÜÇLÜ ADAY BAŞAK DEMİRTAŞ

DEM Parti'de aday çıkarılmaya karar verilirse en güçlü aday ise Başak Demirtaş. Aday çıkarma kararı verilmesi durumunda Başak Demirtaş ile ismi açıklanmadan önce görüşme yapılması öngörülüyor.

İstanbul için adı geçen önemli isimlerden birisi de Alevi kanaat önderlerinden Ali Kenanoğlu. Kenanoğlu da Alevi kesimin oylarını önemli ölçüde etkileyebilecek isimlerden. İki ismin "eş başkan" mı yoksa "başkan" olarak mı duyurulacağına dair de kararlar MYK'da yapılacak görüşmelerde belirlenecek.