DEM Parti’nin aday tanıtımı 29 Ocak’ta

HABER MERKEZİ

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Sözcüsü Ayşegül Doğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına dair partinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Doğan, merak edilen kentlere dair çalışmalarının sürdüğünü belirterek, halk oylaması yapılan yerlerin adaylarının 29 Ocak'ta tanıtılacağını açıkladı. Doğan, Dersim’e dair ise, "Dersim, DEM’siz olmaz ve DEM’den kopartılamaz” dedi.

Doğan, İstanbul gibi merak edilen kentlere dair stratejilerine de değindi. Doğan, "2019 yerel seçimlerinden farklı olarak 2024 yerel seçimlerindeki mottomuz kazandırmak ya da kaybettirmek değil, kazanmak. Dolayısıyla böyle bir ciddiyet ve böyle bir sorumlulukla çalışıyoruz” ifadelerii kullandı.

Doğan, Başak Demirtaş'ın İstanbul'da olası adaylığına dair soruya şu yanıtı verdi: "Başak Demirtaş bizim yoldaşımız. 14-28 Mayıs seçimlerinde sahalarda seçimler için çalıştı. 'Barış ve demokrasinin önünü açacağımıza inanırsak ve bunun için bir sorumluluk düşerse hazırım' diyor. Sevgili Başak Demirtaş'ın aday olma ihtimaline ilişkin bir açıklama, şaşırtıcı bir açıklamaymış gibi tartışılıyor.”