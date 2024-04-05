DEM Parti’nin kazandığı belediyede seçimler tekrarlanacak

DEM Parti’nin AKP’ye 5 puan fark atarak kazandığı Urfa’nın Halfeti ilçesinde YSK, seçimlerin yenilenmesine karar verdi. Karara DEM Parti itiraz edecek.

DEM Parti'nin kazandığı Şanlıurfa Halfeti'de AKP'nin itirazı üzerine seçim tekrarlanacak.

31 Mart günü yapılan yerel seçimlerde DEM Partili Mehmet Karayılan oyların yüdze 39.45'ini, AKP'li Şeref Albayrak ise yüzde yüzde 34.97'sini almıştı. Karayılan ile Albayrak arasındaki oy farkı 906 olarak açıklanmıştı. Burada Yeniden Refah Partisi’nin oy oranı yüzde 21, CHP’nin ise yüzde 2,45 oldu. Hilvan’da da benzer karara imza atılmıştı.

İTİRAZ EDİLECEK

DEM Parti’nin resmi hesabından yapılan açıklamada, karara itiraz edileceği belirtildi. Açıklama şöyle: “Kazandığımız Halfeti’de il seçim kurulunun aldığı seçim yenileme kararına itiraz edeceğiz. Gaspçı kayyumun itirazını dikkate alan il seçim kurulu hukuksuzlukla hareket etmektedir. Daha önce söyledik yine söylüyoruz bizim olanı geri vermeyeceğiz.”

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Rüştü Tiryaki, bugün saat 18:00’de genel merkezde, Halfeti ve Hilvan’da seçimlerin yenilenmesine ilişkin açıklama yapacak.

DEM Parti’nin eş genel başkanları Tülay Hatimoğlulları ile Tuncer Bakırhan Halfeti’de halkın iradesinin gasp edilmek istendiğini belirterek tepki gösterdi.

Hatimoğlulları, “Hilvan ve Halfeti’de hile ile halkın iradesi gasp edilmek isteniyor! Hilvan’da organize ve örgütlü bir şekilde oyları yakanlar sandıkta kazanamadıkları seçimi gasp etme peşindeler. Seçim güvenliğini ihlal edenlerle ilgili soruşturma açılması gerekirken, halk iradesi gasp edilmek isteniyor. Halfeti’de de bizzat seçim güvenliğini ihlal edenlerin itirazı ile 31 Mart seçiminin iptaline karar verildi. İrade gaspına başvuranların sonu 31 Mart akşamı belli oldu. Bizim/halkın olanı geri aldık, gasp edilmesine izin vermeyiz! İl Seçim Kurulu’nu bu hukuk dışı karardan dönmeye hakkın ve adaletin yanında olmaya davet ediyoruz” mesajını paylaşırken; Bakırhan da şunları kaydetti:

“Halfeti’de halk şüpheye yer bırakmayacak şekilde kararını vermiştir. Kimse halkın kazanımını gasp etmeye yeltenmesin. Halfeti’de seçim güvenliğini ihlal edenlerin ilçe ve il seçim kurullarına sonuçlarla ilgili başvuru yapmasını, iktidar gücünü arkasına alarak baskı oluşturmasını büyük bir utançla izliyoruz. Seçim güvenliğini ihlal edenlerle ilgili soruşturma açılması gerekirken, halk iradesi gasp edilmek isteniyor. Kimsenin kuşkusu olmasın ki, hukuk ve adalet bir gün herkes için işleyecek. İrade gaspıyla gidilen yolun sonuna geldiler. Urfa il seçim kurulunu, hakkın ve adaletin yanında olmaya davet ediyoruz.”