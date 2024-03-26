DEM Parti’nin seçim çalışmasına polis engeli

Haber Merkezi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulunmak istedi. Artı Gerçek’in aktardığı habere göre; DEM Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eş Başkan Adayı Doğan Hatun ve Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) İl Eş Başkanı Mehmet Şirin Gürbüz ile Bağlar Belediyesi Eş Başkan Adayları Leyla Ayaz ve Siraç Çelik’in de aralarında olduğu partililer, polis tarafından engellenmek istendi.

Partililerle Bağlar ilçesinde seçim çalışması yaptığı sırada polis erbane çalınmamasını istedi. İki kez yapılan görüşmelerin ardından polis ekipleri DEM Parti’lilere müdahale etti.