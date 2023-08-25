Demet Akalın’ın bindiği tekne battı

Şarkıcı Demet Akalın’ın içinde bulunduğu tekne Muğla’nın Bodrum ilçesinde marinanın iskelesine çarparak battı. Akalın kaza esnasında başından hafif şekilde yaralandı.

Aydın’ın Didim ilçesinde vereceği konser için Bodrum’dan Didim’e deniz yoluyla gitmeye çalışan Demet Akalın’ın bindiği tekne, Yalıkavak Marina’da iskeleye çarptı.

Akalın ve beraberindekiler çevredekiler tarafından kurtarılırken 8 metrelik fiber tekne, kısa süre içerisinde sulara gömüldü. Başından hafif şekilde yaralanan Akalın, konserini iptal etmedi.

Didim’den karayolu ile Bodrum’a dönen şarkıcı, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. İyi olduğunu söyleyen Akalın, “Alnımda şişlik var. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi. Gece ben böyle şeyleri kullanmam aslında ama 20 dakikada gideriz diye. Tekne saniyeler içinde battı. O tekneden nasıl sağ çıktık ben algılayamıyorum. Verilmiş sadakamız varmış” dedi.