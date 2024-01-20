Demet Cengiz’den biyografik roman

Haluk SAĞKAL

Demet Cengiz, biyografik romanı “İçimde Yanan Nehir” ile okurlarıyla buluşuyor. Roman, Deniz’in ikizi Yeter’in ve ilk aşkı Nile’ın yaşam öykülerini merkeze alıyor. Aynı zamanda, evrensel insanlık problemlerine ve özellikle Türkiye’de görmezden gelinen aile içi şiddet, cinsel istismar ve ağır yoksulluk gibi konulara başarıyla değiniyor.

Demet Cengiz’in kaleminden hayat bulan “İçimde Yanan Nehir,” Ayazağa’nın yoksulluk kokan ara sokaklarında varoluş mücadelesi veren Yeter’in ve duygu duvarlarıyla parçalanmış geniş bir aileye doğan Nile’ın ‘sevgisizlik’ temalı yaşam öyküsünü etkileyici bir şekilde ele alıyor.

Cengiz’in ‘Adımı Deniz Koydular’ kitabı büyük ilgi gördü. Aile içi şiddet, cinsel istismar, ağır yoksulluk gibi görmezden gelinen acıları ortaya çıkaran Demet Cengiz, ilk romanındaki karakterlerin bilinmeyen yönlerini, kilitli kapılar ardında kalmış sırları ve çarpıcı hayat hikâyelerini, etkileyici bir dille “İçimde Yanan Nehir”de anlatıyor.