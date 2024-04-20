Demir, bakır, kağıt: Hurda fiyatları da tavan yaptı!

Hurda fiyatları son zamanlarda zirve yaptı. Peki güncel hurda fiyatları ne kadar? Detaylar haberimizde.

Geri dönüşüm sektörünün gelişim göstermesi ile birlikte hurdalara olan ilgi artış gösterdi. Kullanılmış ve atılmış bir ürünün kalıntısı olan hurdanın miktarı ve kullanım özelliği fiyatlar üzerinde etkili.

ekonomim.com'da yer alan habere göre, son dönemde dünya genelinde emtia fiyatlarında yaşanan artış, hurda fiyatlarının da ciddi oranda yükselmesine neden oldu.

Peki güncel hurda fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

Hurda demir grubu

• Dkp demir hurdası: 11.25 TL

• Ekstra hurda demir: 9.95 TL

• Toplama demir hurdası: 8.65 TL

• Teneke hurdası: 5.95 TL

• Demir talaşı hurdası: 9.65 TL

• Pik demir talaşı: 9.25 TL

• İnşaat yıkım hurdası: 10.25 TL

• Şantiye kırpıntı hurdası: 9.95 TL

• Tufal hurdası: 0.25 TL

Hurda bakır grubu

• Soyma bakır hurdası: 246 TL

• Lama bakır hurdası imalat: 246 TL

• Kırkambar bakır (bobin, yanık, boru): 216 TL

• Külçe bakır %98: 221 TL

• Granül bakır (kırkambar kırma): 222 TL

• Bakır talaşı cu%98: 228 TL

• Bakır çamuru: 75 TL

Hurda kağıt grubu

• Beyaz kağıt hurdası (1.hamur): 3.80 TL

• Karışık renkli kağıt hurdası: 2.60 TL

• Hurda karton kağıt (koli): 3.20 TL

• Okul kitabı hurdası: 3.50 TL

• A4 fotokopi kağıdı hurdası: 2.90 TL

• Peçete kağıdı hurdası: 3.90 TL

• Bardak kağıt hurdası: 4.80 TL

Hurda aliminyum grubu

• Araiş levha alüminyum: 61 TL

• Profil boyasız eloksal kaplı: 54 TL

• Profil çıkma alüminyum (renkli): 50 TL

• Hurda alüminyum profil talaşı: 48 TL

• Sert alüminyum (blok): 53 TL

• Ofset matbaa kalıbı hurdası: 66 TL

• Kompozit alikobant içi siyah: 8.50 TL

• Alüminyum klima radyatörü (bakırlı petek): 96 TL

• Çatı alüminyum hurdası: 51 TL

• Tel alüminyum: 60 TL

• Jant alüminyum: 67 TL

Hurda plastik grubu

• Abs hurda plastik: 6.50 TL

• Poliprpilen moblen hurdası: 8.60 TL

• Polistiren kristal hurdası: 7.40 TL

• Jelatin hurdası: 6.80 TL

• Beyaz şeffaf naylon hurdası: 10.00 TL

• Pimapen hurdası: 6.90 TL

• Polistiren antişok plastik hurdası: 5.60 TL

• Pet şişe hurdası (temiz): 6.30 TL

Hurda kablo grubu

• Karışık kablo hurdası: 78 TL

• Antigron hurda kablo: 75 TL

• İç tesisat kablosu tek damar: 180 TL

• Enye kablo hurdası: 138 TL

• %30 bakırlı kablo: 60 TL

• %40 bakırlı kablo: 65 TL

• %50 bakırlı kablo: 70 TL

• Fare yemez kablo: 105 TL

• Yer altı enerji kablosu: 147 tl

• Çelik zırh ve çelik içli kablo: 85-107 TL

• PTT kablo içi (deşe): 180 TL

• PTT kablo içi yağlı (deşe): 147 TL

Hurda kurşun grubu

• Levha hurda kurşun: 60 TL

• Çatı minare söküm hurda kurşun: 59 TL

• Hurda kurşun boru: 54 TL

Hurda çinko grubu

• Çinko çurdası çatı söküm: 65 TL

Hurda akü grubu

• Akü hurdası sulu: 26 TL

• Akü hurdası kuru: 26 TL

Elektronik kart hurdası

• Ram işlemci, cep telefonu kartı: 104 TL

• Uydu modem yazıcı kartları: 74 TL

• Metal işlemci kartlar: 91 TL

• Çin kartı: 72 TL

• Eski anakart hurdaları: 107 TL

• Server laptop kartları: 82 TL

• Plastik cep tel kartı: 17 TL

• Ekstra kartlar: 64 TL

• Harddisk hurdaları: 80 TL

• Çinko hurdası levha : 66 TL