Demirci Koyu’nda talana izin çıkmadı

İzmir'in Urla ilçesi yer alan Demirci Koyu’nun olduğu bölgede jeotermal kaynak aramak için başlatılan ÇED süreci İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verdiği görüş sonrası sonlandırıldı.

BİRGÜN EGE

İzmir’in Urla ilçesinde sit alanı olan Demirci Koyu’nun olduğu bölgede jeotermal kaynak aramak için başlatılan çevresel etki değerlendirme (ÇED) süreci sonlandırıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sürecin sonlandırılmasıyla ilgili yaptığı duyuruda, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün projeyle ilgili verdiği görüş doğrultusunda olduğunu belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ''İzmir İli, Urla İlçesi, Demircili Mahallesi Mevkiinde RSC Elektrik Üretim İnş. Tur. A.Ş. tarafından yapılması planlanan "Jeotermal Amaçlı Kaynak Arama Sondajı (3 Adet)" projesi ile ilgili olarak İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün görüşü doğrultusunda ÇED Yönetmeliği'nin 5. maddesi 2 (a) bendi gereği ÇED süreci sonlandırılmıştır” denildi.

PROJE HAKKINDA?

RSC Elektrik Üretim şirketi, Demirciler Koyu’nun da olduğu 4 bin 863,41 hektarlık alanda 3 tane jeotermal sondaj kuyusu açılması için 15 Mayıs 2023 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na başvuruda bulundu. Sondaj kuyuları orman, ikinci ve üçüncü derece arkeolojik sit alanında yapılmak isteniyordu. Öte yandan proje alanında zeytinlik alanlarda bulunuyordu.

Şirket, Artes Enerji Şirketi Grubu bünyesinde yer alıyor. Artes Enerji Şirketi Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ise Haydar Arda Çakmak. Çakmak geçmiş dönem İYİ Parti’nin Genel İdare Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.