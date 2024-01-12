Demirören paraya sıkışmış!

Haber Merkezi

Demirören Holding, BirGün Okur Temsilcisi Faruk Bildirici'nın kaleme aldığı "CNN Türk'ün paralı programları" başlıklı yazısı nedeniyle gazetemize 100 bin TL'lik tazminat davası açtı.

Bildirici söz konuzu yazısında kamuoyunda da oldukça uzun süredir tartışılan Demirören'in Ziraat Bankası'na olan kredi borcunun önemli bir kısmının ödenmemesine değinmişti. Bildirici "CNN Türk’ün üst düzey yöneticilerinin paravan bir şirket kurduğu, programlara çıkarılan kişilerden alınan paraların bu şirkete aktarıldığını" belirtmişti. Bildirici, "CNN Türk’ün yayın gelirlerinin ERA Yapım adlı bu şirkete aktarılması, 895 milyon dolarlık kredi alacağını ve 25 milyon dolarlık faizini bu yıl da tahsil edemeyen Ziraat Bankası’nın da dikkatini çekmiştir muhtemelen. Ama Demirören Medya’nın açıklamasında yayınlara çıkarılan doktor, belediye başkanı gibi kişilerden para alındığı iddialarına hiç değinilmiyor. Fakat haberlerde yer alan ve benim de ulaştığım belgelere göre, ücreti mukabili programlara çıkarma yöntemi CNN Türk’ün haber bültenlerinde de uygulanmış. Haber görünümü altında örtülü reklam yayımlayan CNN Türk, izleyenlerini aldatmış" ifadelerini kullanmıştı. Dava dilekçesinde Demirören Medya'nın Ziraat Bankası'na vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmadığı iddia edildi.

ERİŞİM ENGELLEME TALEBİ

Ayrıca Demirören Holding avukatları tarafından Bakırköy Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yapılan başvuruda, "Müvekkil şirketlerin paravan şirketler ile işbirliği yaparak şirket gelirlerini bu şirketlere hukuka aykırı ve usulsüz bir şekilde aktardığı, borçlarını ödememek maksadı ile hareket ettiği ve devlet bankalarını dolandırdığı algısı yaratılmaktadır" denildi.

Gazetemizden 100 bin TL tutarında manevi tazminat talep eden avukatlar ayrıca dava sonuçlanıncaya kadar içeriğin kaldırılması ve erişimin engellenmesini de talep etti.

SADECE %3’Ü ÖDENDİ

Demirören Holding'in, Doğan Medya Grubu'nu satın almak için, 2018'de Ziraat Bankası'ndan kullandığı 895 milyon dolarlık kredi borcunun yalnızca yüzde 3,2'sini ödediği açıklandı. TBMM KİT Komisyonu üyesi CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in sorusunu yazılı olarak yanıtlayan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, tüm alacakların yeniden yapılandırmaya esas alındığını belirterek, yapılandırma tarihinden itibaren firmadan toplam 586 milyon 221 bin 750 TL tahsil edildiğini açıkladı. Bu, tüm borcun yüzde 3,2’si yapıyor. Yani Demirören’in ‘1,3 milyar dolar’ ödedik açıklamasının aksine, bankaya ödediği miktar çok düşük seviyede. Demirören Grubu son olarak Mayıs 2023’te de 90 milyon dolarlık taksit ödemesi yapmıştı. Ziraat Bankası’na milyonlarca dolarlık borcunu ödemeyen Demirörenler’in Almanya’daki gayrimenkul şirketi hakkında, 240 milyon euro kredi borcu sebebiyle geçici iflas kararı verildi. Mahkeme şirketin mal varlığının yönetimini de görevlendirdiği bir avukata devretti. Demirörenler, Berlin’in en lüks gayrimenkul projelerinden birisi olan Upside Berlin’i yapıyordu.