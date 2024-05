Demirören’in şoförü, DHA muhabirini ‘Eylem Tok’ haberi için aramış!

Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur C.’nin karıştığı ve Oğuz Murat Aci’nin hayatını kaybetmesine neden olduğu kazanın haber olmaması için Demirören Ailesi’nin devreye girdiği öne sürüldü. Sosyal medyaya sızan bir telefon görüşmesinde, Revna Demirören’in şoförü olduğunu söyleyen İlker isimli kişi, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirini arıyor ve Timur C.’nin Yıldırım Demirören’in en küçük oğlu ile çocukluk arkadaşı olduğunu söyleyerek kazanın haber olmamasını istiyor. DHA’da haber, ‘normal bir kaza’ olayı gibi servis edilmişti. Demirörenlerin küçük oğlu Emre Cemal’in Timur C. ile aynı aracın içinde bulunduğu iddia edilmiş ancak Demirören tarafı bunu yalanlamıştı.

Sosyal medya platformu X’te paylaşılan bir ses kaydı, yazar Eylem Tok ile Bülent Cihantimur’un oğlu Timur C.’nin karıştığı kazanın haberleşme sürecine Demirören Ailesi’nin müdahale ettiği şüphesini doğurdu.

Yazar Eylem Tok ile Op. Dr. Bülent Cihantimur’un 17 yaşındaki oğlu Timur C., geçen Mart ayında kullandığı lüks araçla İstanbul Eyüpsultan’da bir kazaya neden olmuş, kazada 29 yaşındaki evli ve bir çocuk babası Oğuz Murat Aci ölmüş, 4 kişi de yaralanmıştı. Timur C., kazayı sağlık görevlilerine haber vermeden olay yerinden başka bir araçla uzaklaşmıştı. Kazanın ardından Eylem Tok, yargılanmaması için oğlunu yurtdışına kaçırmıştı. Eylem Tok ve oğlu Timur C., halen yurt dışında bulunuyor.

X’te “Kevîn” isimli hesap tarafından yayınlanan ve 12 saatte yaklaşık 4 milyon kez görüntülenen paylaşım, bir telefon konuşmasını konu alıyor. Buna göre, Yıldırım Demirören’in eşi Revna Demirören’in şoförü olduğunu söyleyen İlker isimli şahıs, DHA muhabirini arayarak, kazanın haber olarak servis edilmemesini istiyor.

“REVNA HANIM YA DA YILDIRIM BEY SİZE DÖNER”

DHA muhabirine bu telefon, Timur C.’nin babası Bülent Cihantimur’a ulaşma çabası sonrasında geliyor.

DHA muhabiri Rojda Altıntaş, Bülent Cihantimur’u arıyor ve Dursun isimli danışmanı ile görüşüyor. Muhabir, o gün bilgisayar mühendisi Oğuz Murat Aci’nin cenazesine katıldığını, ailesinin, Bülent Cihantimur’un oğlunun Aci’ye vurup kaçtığını söylediğini aktarıyor. Dursun isimli danışman ise “Böyle bir şey yaşanmış ama nasıl yaşandığını bilmiyorum” ifadelerini kullanıyor.

Bu konuşmanın ardından DHA muhabirine, Revna Demirören’in şoförü olduğunu söyleyen İlker isimli şahıs ulaşıyor. İlker, DHA muhabiri Altıntaş’a, Demirörenlerin en küçük oğlunun, Eylem Tok’un oğlu Timur C. ile çocukluk arkadaşı olduğunu aktarıyor:

“Merhaba, İlker ben. Demirören’den, Revna Hanım’ın şoförü. Bu Timur’un haberi vardı, ‘Basıcam’ demişsiniz. Onunla Yıldırım Bey’in en küçük oğlu Cemal, çocukluk arkadaşı. Onu yayınlamasanız. Ben bir konuşacağım, Murat Bey ya da Sinan Bey ile… Bilginiz olsun. Bugün yayınlamayın, yarın Revna Hanım ya da Yıldırım Bey size döner.”

İKİNCİ KONUŞMA: KAÇMIŞLAR ZATEN

İkinci telefon görüşmesinde ise muhabir, bu kez İlker’i arıyor ve kendisinin Revna Demirören’in şoförü olup olmadığından nasıl emin olacağını soruyor.

İlker ise 30 senedir Demirörenlerle çalıştığını söyleyerek, “Sen onu yapma da [haberi], ben yarın Revna Hanım’la beraberim zaten, olmadı sizi konuşturacağım. Kaçmışlar zaten, konuyu öbür taraftan öğrendim. Ben sizi arattıracağım zaten, ya beni telefonla konuştururlar. Funda Hanım var asistanı, Murat Bey var, Sinan Bey var, Erdoğan Demirören var… Yabancı değilim ben, Mehmet Üstündağ da benim çocukluk arkadaşım zaten. Siz lütfen Revna Hanım’dan ya da Yıldırım Bey’den haber bekleyin” diyor.

DHA HABERİNDE FAİL YOKTU

DHA bu haberi, 3 Mart tarihinde normal bir kaza haberi olarak yayınlıyor.

“Eyüpsultan’da lüks cip emniyet şeridinde bekleyenlere çarptı: 1 ölü, 4 yaralı” başlıklı haberde, “Cip sürücüsü ise kendi aracını bırakarak, arkadan gelen ve içerisinde arkadaşlarının olduğu başka bir araca binerek olay yerinden kaçtı. Kaza sonrası ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi” ifadeleri yer alıyor ancak cipi kimin sürdüğünden söz edilmiyor.

DEMİRÖRENLERİN OĞLU ARAÇTA MIYDI?

İddiaya göre Demirören ailesinin bu olayla ilgilenmesinin sebebi, küçük oğulları Emre Cemal’in de Timur C. ile birlikte lüks aracın içinde bulunması.

Geçen aylarda Demirören ailesinden üst düzey bir isim Halk TV'ye iddialarla ilgili açıklamalar yapıp şunları söylemişti:

“Cemal Demirören, yurt dışında okuyor 2-3 aydır Türkiye'ye gelmiş değil. Kazayı yapı firar eden gençle ilgili tek ortak yanları, ortaokulda aynı okulda okumuş olmaları. Hiçbir bağları yok. HTS kayıtları her şeyi ortaya koyacak.”