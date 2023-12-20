Demirtaş ile Nebati, sosyal medyada karşı karşıya geldi

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada karşı karşıya geldi. Nebati'nin bazı sitelerde çıkan faizlerle ilgili sözlerini paylaşan Demirtaş, "Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz" dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ile eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medyada karşı karşıya geldi. Nebati'nin bazı sitelerde çıkan faizlerle ilgili sözlerini paylaşan Demirtaş, "Hala konuşuyorsunuz, inanılmaz" dedi.

NEBATİ: HOCA KILIKLI...

Nebati ise "Ahlaksız müfteri troller insanlar gördüm. Ama böyle alçakça yalan söyleyen hoca kılıklı insanları görmek midemi bulandırıyor." diye cevap verdi. Nebati'nin "Ne zaman açıklama yapmışım? Yazıklar olsun. Siz ve yalan haberi yazan site yalan dolan ve iftiralarınızda boğulun." sözlerinin ardından ise Demirtaş'tan yeni bir açıklama geldi.

DEMİRTAŞ: İZLEDİĞİNİZ POLİTİKA ÜLKEYE AĞIR TAHRİBAT VERDİ

Demirtaş, Nebati'nin paylaşımını alıntıladı ve "Sayın Nureddin bey, Onu bana değil haberi yapan siteye söyleyeceksiniz. Ben mi haberi yapmışım? Ben bunları söylediğinizi yazan haberi okuduğum zaman yazdım yazdıklarımı. Ayrıca faizi tüm akademik nosyonların aksine ben mi indirdim? Eğer böyle bir şey söylemediğinizi söylüyorsanız ben de yazdıklarımı siliyorum." diye yanıt verdi. Demirtaş ayrıca "Ben samimi olarak izlediğiniz ekonomi politikasının ülkeye ağır tahribat verdiğine inanıyorum. Bakın bugün eğer hem Faizler, hem Dolar, hem Enflasyon aynı anda arttı ise Naci Ağbal sonrası yapılan politikalar nedeni ile arttı. Keşke yapılmasaydı." ifadelerini kullandı.

Sayın Nureddin bey,



Onu bana değil haberi yapan siteye söyleyeceksiniz. Ben mi haberi yapmışım? Ben bunları söylediğinizi yazan haberi okuduğum zaman yazdım yazdıklarımı.



Ayrıca faizi tüm akademik nosyonların aksine ben mi indirdim?



Eğer böyle bir şey söylemediğinizi… https://t.co/7rfAJpcMjF — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 20, 2023

DEMİRTAŞ'IN SİLDİĞİ PAYLAŞIM

Demirtaş'ın sildiği paylaşımda şu ifadeler yer alıyordu:

"Faizi Enflasyonun Altına İndirdiniz:

- Enflasyonu Patlattınız.

- Ev Fiyatlarını Uçurdunuz Barınma Sorunu Çıktı.

- Araba Fiyatlarını Çıldırttınız, 2. El 1. Elden Pahalı oldu.

- Süt Fiyatlarını uçurdunuz. Millet Kızmasın diye fiyat limiti koydunuz. Bu sefer insanlara hayvanlarını kestirttiniz.

- Enflasyonu patlatınca, daha patlamasın diye elimizdeki en değerli şey olan rezervleri sattınız.

- Rezerv Bitince, TL daha çok çökmesin diye, şu anda ne büyük bir BELA olduğunu anladığınız KKM'yi getirdiniz.

- Faizleri indirdiğiniz için şimdi ÇOK daha fazla arttırmak zorunda kaldınız.

- Yapmayın, Etmeyin diye yalvaran bu ülkeyi çok seven insanların üzerine Trolleri saldınız.

Ve hala konuşuyorsunuz, İNANILMAZ!

Ben de konuşmayacam artık diyorum ama bunları görünce tansiyonum fırlıyor :-( Yemin ederim Ülke gündemini beynimden tamamen silmek istiyorum. Yeter Artık..."