Demirtaş'ın danışmanından Van açıklaması

Selahattin Demirtaş’ın danışmanı Zınar Karavil, Van Büyükşehir Belediyesi’ndeki irade gaspı için kente giden DEM Partililerin ve CHP’lilerin olduğu binanın polis ablukasına alındığını duyurdu.

DEM Partili Abdullah Zeydan’ın kazandığı Van Büyükşehir Belediyesi’nde mazbatanın AKP’li adaya verilmesine tepkiler sürüyor.

Aralarından DEM Parti eşbaşkanları ile MYK üyelerinin, CHP’li milletvekillerinin, HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın, Van Büyükşehir Belediyesi eski Eş Başkanı Bekir Kaya'nın eşi Aslı Kaya’nın da olduğu grup Van’da. Demirtaş’ın danışmanı Zınar Karavil, bu isimlerin olduğu binanın polis ablukasına alındığını X hesabından duyurdu.

Karavil mesajında şunları yazdı: “Van'dayız. DEM Parti MYK üyelerinin, milletvekillerinin, belediye eşbaşkanlarının, Aslı Kaya'nın, Başak Demirtaş'ın, Leyla Zana'nın, CHP’li milletvekillerinin bulunduğu büronun yer aldığı iş merkezi polis ablukasında. Çıkmaları engelleniyor. Açıkçası, fiili gözaltı durumu var.”

Van'dayız. Dem Parti Myk üyelerinin, milletvekillerinin, belediye eşbaşkanlarının, Aslı Kaya'nın, Başak Demirtaş'ın, Leyla Zana'nın, Chp'li milletvekillerinin bulunduğu büronun yer aldığı iş merkezi polis ablukasında. Çıkmaları engelleniyor. Açıkçası, fiili gözaltı durumu var. — Zınar Karavil (@ZinarKaravil) April 3, 2024

VAN SEÇİMİ

1 Mart yerel seçimlerinde Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini DEM Parti büyük bir farkla kazanmıştı.

DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yüzde 55.48 oy oranıyla zafer elde etmişti. AKP'nin adayı Abdulahat Arvas ise yüzde 27.15 ile ikinci sırada yer almıştı. DEM Parti ayrıca Van'da 13 ilçenin tamamını kazanmıştı.

Van İl Seçim Kurulu'nun seçimleri kazanan DEM Parti Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Abdullah Zeydan, il seçim kurulunun adaylığını iptal etmesi ve mazbatayı AKP adayına vermesi kararının iptali için resmi başvurusunu yaptı.