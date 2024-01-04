Demirtaş'tan mahkeme heyetine: "Cübbelerinizi çıkarın AKP-MHP rozetlerini göreceğiz"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobane Davası'ndaki savunmalarına devam ediyor. Savunmasında mahkeme heyetine "Cübbelerinizi çıkarın AKP-MHP rozetlerini göreceğiz" diyen Demirtaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sürekli kendisini hedef gösteren açıklamalarına da değindi.

7 yıldan uzun zamandır cezaevinde tutulan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobane Davası'ndaki savunmalarına devam ediyor.

Davanın siyasî yönünü anlatmaya devam eden Demirtaş, mahkeme heyetine "Cübbelerinizi çıkarın AKP-MHP rozetlerini göreceğiz" seslendi.

Artı Gerçek ve Gazete Duvar'ın aktardığına göre Selahattin Demirtaş, duruşmadaki savunmasına şöyle devam etti:

"Devlet bize karşı oldu, biz devleti her şeyi ile tanıyoruz. (Mahkeme heyetine seslenerek) Sizi de izliyor ve dinliyorlar. Bir gün lazım olur, devlet tasfiye falan yapar. Devlet kendi evlatlarını yer, kendini temizler. Türk devlet geleneği böyledir.”

7 Haziran'da HDP'nin aldığı oyu hatırlatan Demirtaş, "HDP aldığı 13.8 oy oranıyla, AKP’nin aldığı yüzde 42'lik oy oranının üstünde bir etki yarattı. Kimse AKP’nin aldığı oyu tartışmadı. HDP merkeze oynadı, siyasal islamcılar neden tedirgin, savunmamın başından beri bunu anlatmaya çalıştım" dedi.

"BAHÇELİ BENİM ÜZERİMDEN KÜRTLERİ TERÖRİST İLAN ETMEK İSTİYOR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, neredeyse her konuşmasında kendisini hedef almasının nedenlerine de değinen Demirtaş, şunları söyledi:

“Bugün kumpas davasının milliyeçilikle ilgisini anlatmak istiyorum. MHP bu davanın neresindedir? MHP’nin yaratmak istediği sadece bu davayla ilgili değildir. Bahçeli benim ismim üzerinden Kürtleri terörist ilan etmek istiyor. Her konuşmasında ‘terörist Demirtaş’ diyor. Benim ismim Kürt halkındaki karşılığını bilmiyor mu, biliyor. Kürtlere 'Siz teröristsiniz', Türklere ‘Bütün Kürtler teröristtir' diyor.”

Adalet Bakan Yardımcısı Ramazan Can'ın FOX Haber'de yayınlanan torpil mesajlaşmalarından da bahseden Demirtaş, şöyle konuştu:

"Davamla doğrudan ilgisi olduğu için güncel bir gelişmeye değinerek savunmama devam edeceğim. Adalet Bakanı yardımcısı, torpil yaparken yakalandı. Meslekte yükselme sınavında torpil yapıyor. 'Burası İslam ülkesidir' diye tweet atıyor. Kul hakkı yerken bunlar zırnık Müslüman değiller. Onlara göre yukarda Allah yoktur. Ama Müslüman görünmek için günde beş değil altı rekat namaz kılıyorlar. Heyet de siyasal İslamcılardan oluşuyor. Heyet de torpilden yükseliyor. Düzen böyle işliyor. Siyasal İslamcılık budur. İşte bunları yapıyorlar."