Demiryolu değil zarar yolu: En borçlu ikinci işletme TCDD

AKP’nin arka bahçesi haline getirildiği gerekçesiyle eleştirilen TCDD, en fazla faaliyet zararının açığa çıktığı ikinci kamu işletmesi oldu. Kurum ayrıca, sıfır araç kiralamak için anlaşılan ancak ikinci el araç teslim eden Çelikler Holding’e bağlı YSE Yapı’ya yönelik de herhangi bir yaptırım uygulamadı.

Mustafa BİLDİRCİN



Liyakatsiz görevlendirmeler ve kötü yönetim nedeniyle tartışılan TCDD’deki usulsüzlükler, Sayıştay denetimleri ile açığa çıkarıldı. Kurumun ve bağlı iştiraklerinin mali hesaplarında yapılan incelemeler, “TCDD AKP’nin arka bahçesi oldu” eleştirilerinin haklılığını da ortaya koydu. Yük taşımalarında kullanılan kantar sisteminin TCDD açısından büyük risk oluşturduğu kaydedildi.

Sayıştay raporuna göre, kantar olmayan istasyonlarda yüklerin tonaj tespiti, müşteri beyanı esas alınarak yapıldı. Müşteri beyanına dayalı yapılan yük taşımalarının, emniyet açısından büyük riskler barındırdığı ve gelir kaybına yol açtığı bildirildi.



EMNİYET RİSKİ



Raporda, beyan edilenden daha fazla yapılan ve gelir kaybı ile emniyet riski yaratan yüklemelerden şu bazı örnekler de paylaşıldı:



• Kasım 2022’de Ulukışla-Yenice arasında yapılan alçı taşı taşımasında ortalama 3 bin 600 kilogram beyan edilenden fazla yükleme,



• Ekim 2022’de İran’dan Van’a gelen çimento taşımasında 3 bin 205 kilogram beyan edilenden fazla yükleme,



• Ağustos 2022’de Afyon-Turgutlu arasında yapılan klinker taşımasında ortalama 5 bin 290 kilogram beyan edilenden fazla yükleme,



• Haziran 2022’de Biçerova-Göltaş arasında yapılan kömür taşımasında ortalama 600 kilogram beyan edilenden fazla yükleme,



• Ağustos 2022’de Argıthan-Ortaklar arasında yapılan kaolin taşımasında ortalama bin 200 kilogram beyan edilenden fazla yükleme gerçekleştirildi.



EN BORÇLU İKİNCİ İŞLETME



TCDD, 2022 yılını toplam 6 milyar 386 milyon 57 bin TL faaliyet zararı ile kapattı. Böylece kurum, TEİAŞ’tan sonra en fazla faaliyet zararının yaşandığı ikinci kamu işletmesi oldu.



SKANDAL İHALE



TCDD’nin, Çelikler Holding’e bağlı YSE Yapı’nın üstlendiği, “Kayaş-Elmadağ Kesimi Altyapı İkmal İnşaatı İşi” ihalesinde yaşananlar ise “Bu kadarı da olmaz” dedirtti. Şirketin TCDD’ye, ihale sözleşmesinde belirtilen özellikteki araçlardan farklı özellikte araçlar teslim ettiği ortaya çıktı. Buna karşın kurumun, şirkete herhangi bir ceza kesmediği belirtildi. Buna göre, altı adet sıfır kilometre arazi aracı talep eden idareye, aralarında 40 bin kilometreye ulaşan bir aracın da yer aldığı ikinci el araçlar verildi. Araçların ayrıca, arazi aracı olmadığı da ifade edildi.