Demokrasi karnesi zayıf

Alman düşünce kuruluşu Bertelsmann Vakfı'nın raporuna göre Türkiye yasal değişikliklerle “Cumhurbaşkanı cumhuriyeti”ne dönüştürüldü.

Haber Merkezi

Almanya merkezli düşünce kuruluşu Bertelsmann Vakfı'nın 2024 Dönüşüm Endeksi'ne (BTI) göre Türkiye'nin ekonomi ve iyi yönetişim karnesi zayıf. DW’de yer alan habere göre "Ilımlı otokrasi" olarak sınıflandırılan Türkiye'nin de kötü yönetilen ülkeler arasında yer aldığına işaret edilen raporda, dikkat çekici saptamalara yer verildi.

Raporda Belarus ve Rusya ile birlikte "otokrasinin kök saldığı" ülke olarak tanımlanan Türkiye'nin "Kutuplaştırıcı ve otoriter liderlik tarzına sahip bir aktör tarafından yönetilmekte olduğu" aktarıldı. Türkiye, 10 üzerinden 4,23 puanla "Ilımlı otokrasi" kategorisinde, Singapur, El Salvador, Papua Yeni Gine, Tunus, Tanzanya, Togo, Gabon, Cezayir, Uganda, Angola ve Irak gibi ülkelerin de gerisinde yer aldı. Raporda, Türkiye'de de en önemli demokratik kurumların erozyona uğramasının otokratik yönetimlerin inşasını kolaylaştırdığı kaydedildi. Türkiye'de reformları önceliklendirme ve hayata geçirme yetkinliği ve iradesinin azaldığı, hükümetlerin ders çıkarma kapasitesinin de gerilediği belirtildi.

BTI Endeksi'ne göre Türkiye hukuk devleti alanındaki en sert gerileme yaşayan iki ülkeden biri oldu. Raporda, Anayasa değişiklikleri ile Türkiye'yi parlamenter sistemden "cumhurbaşkanlığı cumhuriyetine" dönüştüren Erdoğan'ın bu yolla otoritesini daha da sağlamlaştırdığına vurgu yapıldı. Erdoğan'ın yasama, yargı, ordu ve medyayı kontrol ettiğinin altı çizildi ve yolsuzluğun yaygın olduğuna işaret edildi. BTI Endeksi'nin ekonomik dönüşüm verileri de Türkiye'nin son iki yılda bu alanda gerilediğine işaret etti. İki yıl önceki raporda 6,1 olan puan, 5,68'e geriledi. İncelenen 137 ülkeden 88'inde sıkı para politikası izlendiği ve ülkelerin büyük bir bölümünün de enflasyonist eğilimlere karşı esnek ve uyum gösterecek hamlelerle yanıt verdiği aktarılırken, "Olumsuz istisnalar arasında ise Laos, Lübnan ve Türkiye yer aldı" denildi.