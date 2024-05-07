Demokrasi tehdit altında

Almanya'da siyasetçilere yönelik saldırılar kaygıyla karşılandı. Başbakan Scholz, giderek artan saldırıları "demokrasiye tehdit" olarak nitelendirdi.

Dış Haberler

Almanya'da 9 Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimlerine bir ay kala son günlerde siyasetçilere yönelik saldırılar endişe yarattı. Son olarak cumartesi gecesi Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Matthias Ecke, Dresden'da seçim kampanyası sırasında saldırıya uğradı.

Perşembe günü Yeşiller partili politikacı Rolf Fliss ve Milletvekili Kai Gehring Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Essen kentinde saldırıya uğramıştı.

Geçen hafta da Brandenburg'da, bir etkinlik sonrasında Federal Meclis Başkan Yardımcısı Katrin-Göring Eckardt'ın aracının ilerlemesi engellendi.

Aşağı Saksonya eyaletinde aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinden bir eyalet milletvekili, seçim standında cumartesi günü saldırı düzenlendi. Dresden'da ise AfD'nin seçim standındaki afiş ve broşürlere zarar verildi. Yine Dresden'da AfD'nin yanı sıra Hür Demokrat Parti (FDP), Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ve Sol Parti'nin seçim afişleri yırtıldı.

ŞİDDETİN YENİ BOYUTU

Almanya siyasi partilerin seçim kampanyalarında çalışanlara ve siyasetçilere yönelik saldırıların artması siyasette kaygıyla karşılanırken, demokrasiye sahip çıkma çağrıları geldi.

Deutsche Welle'deki habere göre Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Ecke'ye yönelik saldırı sonrasında yaptığı açıklamada, "Bu şiddetin artması bir uyarıdır: Liberal demokrasimizi korumak isteyen herkes partiler üstü bir şekilde bir arada durarak, siyasi rekabetteki saldırılara karşı koymak zorundadır" dedi.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ise, "Avrupa Parlamentosu Milletvekili Matthias Ecke ve diğer adaylara yapılan saldırılar demokrasimizi tehdit ediyor. Buna hep birlikte karşı koymalıyız" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Nancy Faeser, seçim kampanyasında çalışanları ve siyasetçileri hedef alan saldırıların "antidemokratik şiddetin yeni bir boyutu" olduğunu belirtti. Faeser, bu hafta içinde eyaletlerin içişleri bakanları ile yapacağı olağanüstü toplantıda konuyu ele alacaklarını kaydetti.

Saksonya Eyalet Kriminal Dairesi, Ecke'ye saldıran 17 yaşındaki şüphelinin cumartesi gecesi polise teslim olduğunu açıkladı. Polis önceki gün yaptığı açıklamada saldırılarla bağlantılı olarak yaşı 17 ile 20 arasında değişen dört şüphelinin arandığını belirtmişti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.