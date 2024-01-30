Demokrasinin kara günü: Anayasa'ya rağmen Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü!

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkındaki karar okundu ve Atalay'ın vekilliği düşürüldü. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kararı okuduğu sırada bazı milletvekilleri başkanlık divanını işgal etti ve ıslıklarla protesto etti. Bozdağ'ın önüne 'Can Atalay'a özgürlük' yazılı dövizler yerleştirilirken bir milletvekili Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlattı.

Mustafa BİLDİRCİN

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen ve AYM'nin 2 kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında Yargıtay 3. Dairesi'nin kararı okundu, Atalay'ın vekilliği düşürüldü.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ kararı okuduğu sırada kendisine tepkiler yükseldi. Başkanlık divanını işgal eden milletvekilleri Bozdağ'ın önüne 'Can Atalay'a özgürlük' dövizleri tuttu. Islıklarla protesto edilen Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatıldı.

Düşürülme kararının ardından oturuma ara verildi. Aradan sonra ise 'çalışma ortamının uygun olmaması gerekçesiyle' birleşim yarın devam etmek üzere kapatıldı.

ERKAN BAŞ: BUNU ANCAK BEKİR BOZDAĞ'A YAPTIRIRLAR

Karar okutulmadan önce önerge aleyhinde konuşan TİP Genel Başkanı Erkan Baş şunları söyledi:

"Anayasayı ayaklar altına alan bir darbe girişiminin tamamlanmasını istiyoruz. Anayasayı tanımadığını belirten Yargıtay'ın kararının Meclis divanında okutulmasını tartışıyoruz. Bu karar tutanaklara girdiği an Meclis Başkanlığı, bakanlıklar, cumhurbaşkanı her şey sorgulanır. Can Atalay milletvekili ise neden hapiste? Değilse neyi düşürüyorsunuz? Can Atalay benim mücadele arkadaşım. Gezi'de de beraberdik. Yaptığı her şeyden onur duyduğunu söyledi.

Kurtulmuş okutmadı, Celal Adan, Srrı Süreyya okutmadı. Bekir Bozdağ okutuyor. Ona yakışıyor çünkü. Bunu ancak Bekir Bozdağ'a yaptırırsın."

CHP'Lİ GÜNAYDIN: DEVLET KRİZİ KONUŞUYORUZ

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ise şöyle konuştu:

"Bir devlet krizi konuşuyoruz. Numan Kurtulmuş bu kararı okutmadı çünkü Meclis'in onurunun korunması gerektiğini biliyor. Ömer Faruk Gergerlioğlu ve Enis Berberoğlu'nun da vekillikleri düşürüldü ancak iade edildi. Çoğunluğunuz bu kararın okutulmasına yetebilir ama haklı olduğunuz anlamına gelmez. Numan Kurtulmuş adına da üzüldüğümü ifade etmeliyim.

CHP: DEMOKRATİK REJİMİN GELECEĞİNİ TEHDİT EDİYOR

Genel Kurul'un başında gündem dışı konuşmak isteyen milletvekillerine söz verildikten sonra CHP'nin kapalı oturum talebi oylandı ve kabul edildi.

CHP'nin, Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının okutulmasını geciktirmek için kapalı oturum talebinde bulunduğu öğrenildi.

CHP'nin kapalı oturum dilekçesinde Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesi kararının okutulacağının 14.55'te öğrenildiği belirtildi. Dilekçede kapalı oturum talebinin gerekçesi için şu ifadelere yer verildi:

"Konu, yalnızca bir milletvekilinin seçme ve seçilme hakkının engellenmesi değil, açık biçimde Anayasa'nın ihlal edilmesi ve yüksek yargı organları arasındaki çatışma üzerinden Anayasal düzenin işlemez hale getirilmesidir. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ihlali anlamına gelen ve ülkemizin ve demokratik rejimin geleceğini tehdit eden bu gelişmeyi değerlendirmek üzere CHP grubu olarak kapalı oturum talep ediyoruz."

Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, kapalı oturumda yer alma yetkisine sahip olmayan kişilerin TBMM Genel Kurulu'ndan ayrılmasını istedi. Bunun üzerine salon ve kulisler boşaltıldı.

Bekir Bozdağ'ın konuşması sırasında Başkanlık Divanına yaklaşan TİP Milletvekilleri Ahmet Şık ve Erkan Baş'ın tepki gösterdiği görüldü. DEM Parti milletvekilleri de elleriyle masaya vurarak protesto etti.