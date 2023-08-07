Demokrat Parti'den yerel seçim açıklaması: 81 ilde kendi adayımızı çıkaracağız

Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, 7 ay sonra yapılması beklenen yerel seçimlerde 81 ilde kendi adaylarını çıkaracaklarını söyledi. Aksoy, partinin kendi logosuyla seçimlere gireceğini söyledi.

Partinin seçimlere tek başına gireceğini açıklayan DP Genel Başkanı Yardımcısı İlay Aksoy, “Her partinin kendi kitlesi vardır ve işbirliği sayesinde mikro düzeyde daha fazla etkili olabilirsiniz’ dedi.

Cumhuriyet’te konuşan Aksoy, özellikle Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde iddialı olduklarını söyledi. Aksoy, belediye meclislerine de dikkat çekerek Ankara ve İstanbul'a özel önem atfettiklerini dile getirdi:

"Meclis çoğunluğu sizde olmadıktan sonra belediye başkanları ciddi sıkıntı yaşıyor. Dolayısıyla Meclis üyeliklerinin de büyük titizlikle üzerinde duruyoruz."

Aksoy, seçim yaklaştıkça tablonun netleşeceğini belirtirken işbirliğine açık oldukları mesajı verdi: “Seçim yaklaştıkça bu durum daha da belirginleşir. Yerel seçimlerde işbirliği yapmak daha da önemlidir."