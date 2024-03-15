Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi

Maltapa'de, alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, içinde Demokrat Parti İstanbul il başkanı Ekrem Eray Arda'nın da bulunduğu araç ile çarpıştı. Kazada, yaralanan olmadı.

Güncel 15.03.2024 08:36 Giriş: 15.03.2024 08:36

Güncelleme: 15.03.2024 08:40 Kaynak: DHA

A- A A+

Fotoğraf: DHA