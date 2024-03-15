Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı trafik kazası geçirdi
Maltapa'de, alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kullandığı otomobil, içinde Demokrat Parti İstanbul il başkanı Ekrem Eray Arda'nın da bulunduğu araç ile çarpıştı. Kazada, yaralanan olmadı.
Maltepe'de, Demokrat Parti İstanbul il başkanı Ekrem Eray Arda'nın da içinde bulunduğu araç kazaya karıştı.
Kaza, saat 02.15 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Deniz Güner'in kontrolündeki otomobil, U dönüşünün yasak olduğu tabelalar ile belirtilen yolda, U dönüşü yaptığı sırada, Samet Eren'in kullandığı ve içinde Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda'nın bulunduğu araç ile çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, trafik ışığı direğine vurup takla attı. Kazada yaralanan olmazken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, kaza yerinde yaptığı incelemelerin ardından sürücülere uyguladığı alkol testinde, otomobil sürücüsü Deniz Güner'in 1.02 promil alkollü olduğu tespit edildi.
Güner, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazaya karışan araçlar çekici ile olay yerinden kaldırıldı.