Demokratik Kongo’lu futbolcuların yaptığı hareket ne anlama geliyor?

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (DKC) Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde yaptığı hareketin anlamını antrenör Sebastien Desabre anlattı. Desabre, bunu M23 gibi örgütlerin ülkedeki katliamlarına dikkat çekmek için yaptıklarını söyledi.

Kongolu oyuncular ve antrenör Sebastien Desabre, Fildişi Sahili ile Afrika Uluslar Kupası yarı finalinde oynadıkları maç öncesinde, ülkelerinin doğusunda yaşanan silahlı şiddete dikkat çekmek için protesto gösterisi düzenledi.

Oyuncular ve Fransız antrenör Desabre, maç öncesi Kongo milli marşının bir bölümü sırasında sağ ellerini ağızlarının önüne ve iki parmaklarını şakaklarına götürdüler. Oyuncular ayrıca kollarına siyah bant yapıştırdılar.

Fildişi Sahili'ne 1-0 yenilerek final şansını kaçıran Demokratik Kongo Cumhuryeti Teknik Direktörü Desabre, "Bu, kurbanlara destek vermek, (insanlara) doğuda gerçekten bir şeyler olduğunu ve buna ışık tutmanın gerekli olduğunu bildirmek için bir mesajdı. İnsanlar bu konuda da hayal kırıklığına uğradı” dedi.

Milli futbol takımı bir ulus için itici bir güçtür. Ve bu akşam, perde arkasında neler olup bittiğini bildirmek de bizim görevimizdi.

M23 KATLİAMI

KDC'nin doğusunda 20 yıldır çatışmalar sürüyor. Komşu ülkelerin ekonomik ve siyasi çıkarları nedeniyle defalarca çatışma bölgesi haline gelen KDC'de halihazırda 266 silahlı grup bulunuyor.

Ülkede, hükümete yönelik tehdidin boyutu nedeniyle KDC ordusuna mensup eski askerlerce kurulan isyancı 23 Mart Hareketi (M23) ve Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati Hareketi gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle kurulan Demokratik İttifak Güçleri (ADF) gibi isyancı gruplar öne çıkıyor.

KDC'nin doğusundaki otorite eksikliğinden faydalanıp alan kazanmaya çalışan ADF'nin saldırılarında, 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin de yerinden edildiği tahmin ediliyor.

İlk olarak 2012'de hükümete karşı isyana başlayan ve Kuzey Kivu'da etkin olan M23, daha önce defalarca büyük şehirleri ele geçirdi ve BM güçlerince geri püskürtüldü.

KDC hükümeti, yaklaşık 20 yıldır altın ve değerli madenlerin kontrolünü ele geçirmeye ve bölgede alan kazanmaya çalışan silahlı gruplarla mücadele ediyor.