Dengesizlik arttı, bedeller yükseldi: Buğra Gökce, konut karşılığı vatandaşlığın sonuçlarını yazdı

Türkiye'de yabancılara konut satışı teşviklerinin ardından İstanbul'da yaşayan yurt dışı doğumlu vatandaş" sayısının milyon 147 bine ulaştığına vurgu yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gökce, İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 17'sinin yurtdışı doğumlular veya yabancılardan oluştuğunu kaydetti. Gökce, söz konusu tablonun konut piyasasında dengesizliğe neden olduğunu söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Türkiye'de yabancılara konut satışı teşviklerinin ardından İstanbul'da yaşayan "yurt dışı doğumlu vatandaş" sayısının 6 yılda yaklaşık 2 kat arttığını kaydetti.

Gökce, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'da 1 milyon 147 bin yurt dışı doğumlu "vatandaşlık" sahibi yaşadığını bildirdi. İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 17'sinin yurtdışı doğumlular veya yabancılardan oluştuğuna vurgu yapan Gökce, bu durumun konut piyasasındaki dengesizliği de arttırdığını kaydetti.

"KONUT VE KİRA BEDELLERİ ARTIYOR"

Gökce, "Bugün yabancı nüfusunda yaşanan artış hem talebi arttırıyor hem de konut ve kira bedellerini yükseltiyor. Konut karşılığı vatandaşlık uygulamasına bu açıdan da bakmak lazım" ifadelerini kullandı.

Gökce'nin pyalaşımında yer alan ifadeler şöyle:

"İstanbulumuzda 1 milyon 147 bin yurt dışı doğumlu vatandaşlık sahibi insan yaşıyor. Konut satışı karşılığı vatandaşlık verilmesi uygulaması 2017 yılında başlamıştı. Bu tarihte 596 bin yurtdışı doğumlu vatandaş İstanbul'da yaşıyorken 6 yılda bu sayı yaklaşık 2 kat arttı.

Yurt dışı doğumlu vatandaşların toplam vatandaşlara oranı yüzde 7,2'ye çıkarken, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle birlikte İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 17'si yurtdışı doğumlular veya yabancılardan oluşuyor.

Ortaya çıkan bu tablo konut piyasasındaki dengesizliği de arttırıyor. Bugün yabancı nüfusunda yaşanan artış hem talebi arttırıyor hem de konut ve kira bedellerini yükseltiyor. Konut karşılığı vatandaşlık uygulamasına bu açıdan da bakmak lazım."

Yurt dışı doğumlu vatandaşların toplam vatandaşlara oranı yüzde 7,2'ye çıkarken, sığınmacılar ve düzensiz göçmenlerle birlikte İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 17'si yurtdışı doğumlular veya yabancılardan oluşuyor. pic.twitter.com/LTntnw54jE — Dr. Buğra Gökce (@gokcebugra) August 22, 2023

VATANDAŞ OLMANIN BEDELİ 400 BİN DOLAR

Türkiye'de yabancılara konut satışı teşvikler sayesinde son yıllarda hızla artıyor. Kimisi yatırım, kimisi de vatandaş olmak için gayrimenkul alıyor. Son düzenlemeyle 400 bin dolar değerinde gayrimenkul satın alan yabancılar, doğrudan Türk vatandaşlığına başvurma hakkı kazanıyor.