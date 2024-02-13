Dengin Ceyhan'ın 8 Mart'a özel turnesi başlıyor

Dengin Ceyhan'ın, klasik müziğin kadın bestecilerinin yer aldığı “Piyano’nun Kadınları” albümünün turnesi 8 Mart'ta başlıyor.

Dengin Ceyhan, Türkiye’de ilk defa klasik müziğin kadın bestecilerinin yer aldığı “Piyano’nun Kadınları” projesininin konserlerini Türkiye’nin farklı yerlerinde devam ettiriyor.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününe özel oluşturduğu konser takviminde Ceyhan, Mersin’den İzmir’e, Antakya’ya, Bodrum’a kadar birçok şehir ve ilçede başarılı kadın bestecilerin eserlerini sanatseverlere buluşturmaya hazırlanıyor.

Dengin Ceyhan “Piyano’nun Kadınları” albümü klasik müziğin kadın bestecilerinin eserlerinden oluşan bir repertuarı müzikseverlerin beğenisine sunmuştu.

Albumde; Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Agathe Backer Grondahl, Melanie Chasselon, Lili Boulanger, Cecile Chaminade, Maria Szymanowska, Maria Theresia von Paradis, Mel Bonis, Louise Farrenc, Dora Pejacevic, Teresa Carreno, Elif Ebru Sakar gibi değerli isimlerin eserleri yer alıyor.

Ceyhan'ın şubat ve mart ayı konser takvimi şöyle:

16 Şubat Ankara NHKM Ankara,

17 Şubat Mersin /Barbunya Sanat,

26 Şubat İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi,

1 Mart İstanbul Türkan Saylan Kültür Merkezi,

2 Mart Antakya / Fatma Satar Akademi

7 Mart Zai/ Bodrum 8 Mart İzmir Efes Selçuk,

10 Mart Ankara/Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Kültür Merkezi