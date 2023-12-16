Deniz Feneri’yle protokol yapacak

Esenler Belediye Başkanı Göksu, “Almanya tarihinin en büyük dolandırıcılığı” olarak nitelendirilen skandala imza atan Deniz Feneri Derneği ile protokol imzalayacak,

İsmail ARI

Esenler Belediye AKP’li Tevfik Göksu, bir döneme damga vuran, Almanya’da “Asrın yolsuzluğu” olarak nitelendirilen ve Alman savcının, “Asıl failler Türkiye’de” dediği Deniz Feneri Derneği ile protokol imzalayacak. Belediye Meclisi’nin Aralık ayı oturumunda, Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Taşçı’ya, Deniz Feneri Derneği ile protokol imzalanması için yetki verilmesi istendi.

Açıklamada, “Esenler Belediyesi ile Deniz Feneri Derneği’nin ortaklaşa ‘Afete Dirençli Toplum’ projesini yürüteceği ve afetlere yönelik müdahale kapasitesinin artırılacağı” belirtildi. Ayrıca, Deniz Feneri Derneği ile Esenler Belediyesi arama kurtarma ekiplerinin ortaklaşa tatbikat gerçekleştirip eğitimler alacağı, halkı bilinçlendirme faaliyetlerinde bulunulacağı da ifade edildi. Teklif, CHP’li meclis üyelerinin itirazına rağmen AKP’li meclis üyelerinin oy çokluğuyla kabul edildi.

ASIL FAİLLER TÜRKİYE’DE

Almanya’da Deniz Feneri Derneği davasının yargıcı Johann Müller, 2008 yılında davanın Almanya tarihindeki en büyük dolandırıcılık olayı olduğunu söylemişti. Davanın savcılarından Kertsin Lötz, dünkü duruşmada Almanya’daki sanıkların asıl failler olmadığını değil, asıl faillerin Türkiye’de olduğunu, tüm yapılanlardan Türkiye Deniz Feneri kurucularından Kanal 7 Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman’ın sorumlu olduğunu ifade etmişti.