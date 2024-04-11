Deniz parkı krizi

Atina’nın Ege Denizi’nde ilan edeceğini duyurduğu "deniz parkı" Yunanistan ile Türkiye arasında kriz yarattı. Yapılan karşılıklı açıklamalarda her iki ülke de birbirlerini "çevre istismarı" yapmakla suçladı.

Dış Haberler

Son dönemde normalleşme adımlarının atıldığı Ankara-Atina hattında tansiyon yeniden yükseldi. Yunanistan’ın Ege Denizi’nde ilan edeceğini duyurduğu "deniz parkı" iki ülke arasında yeni bir krize neden oldu. Ankara, Yunanistan’ın 16-17 Nisan’da Atina’da düzenlenecek ‘Okyanuslarımız Konferansı’ sırasında biri Ege Denizi’nde diğeri ise İyon Denizi’nde iki yeni Deniz Parkı ilan edileceğini duyurmasına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen, Yunanistan’ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir. Yunanistan’ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz. Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan’a tavsiye ederiz" denildi.

Açıklamada AB dahil üçüncü taraflar da Yunanistan’ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine alet olunmaması konusunda "ikaz" edildi.

ATİNA’DAN SERT YANIT

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ise dün yaptığı açıklamada Türkiye, çevre koruma konularını "siyasileştirmeye" çalışmakla suçlandı. Açıklamada "Türk Dışişleri Bakanlığı’nın açıklaması tamamen çevresel bir konuyu siyasileştirmektedir. Hükümetler, izlenim yaratmak için bu konuyu istismar etmek yerine, çevrenin korunmasına ilişkin evrensel sorunlara karşı duyarlı olmalıdır" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada dış politika ilkeleri çerçevesinde ülkenin egemenliğinin ve egemenlik haklarının ısrarla korunacağı vurgulandı.

ANKARA’DAN HEYET GİDİYOR

Kriz sürerken Yunanistan’ın çok okunan gazetelerinden Kathimerini, Türkiye’den bir heyetin 22 Nisan’da Atina’ya gideceğini ve 26 Nisan’da da İstanbul’da bir görüşme gerçekleştirileceğini duyurdu. Gazete bu iddiayı diplomatik kaynaklara dayandırdı. Öte yandan kaynaklar, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’in Türkiye’ye ziyareti için net bir tarih olmadığını fakat ziyaretin Mayıs ayının ortasında gerçekleşebileceğini duyurdu.