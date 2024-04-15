Deniz Poyraz davası: Yargıtay savcısı karara dair itirazların reddini istedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Poyraz davasında etkili soruşturma yapılmadığı ve delillerin toplanmadığı yönünde yapılan başvurunun reddini istedi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Halkların Demokratik Partisi (HDP) İzmir İl Örgütü’ne düzenlediği silahlı saldırıda Deniz Poyraz'ı katleden Onur Gencer'in yargılandığı davada verilen karara dair itirazların reddini istedi.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderilen mütalaada, iki tarafın avukatlarının yaptığı başvuruların reddedilmesini ve ilk derece mahkemesinin verdiği kararın onanması istendi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre Yargıtay savcısı, Deniz Poyraz ailesinin avukatlarının delillerin toplanmadığı, etkili bir soruşturma ve kovuşturma yapılmadığı yönündeki başvurularının reddedilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

HDP İzmir İl Örgütü’ne 17 Haziran 2021'de silahlı saldırıda bulunan Onur Gencer, parti çalışanı Deniz Poyraz'ı öldürmüştü. Olay sonrası tutuklanan Gencer hakkın açılan dava, 27 Aralık 2022'de İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Mahkeme, Gencer'e 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, 'konut dokunulmazlığını ihlal', 'mala zarar verme' ve 'ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından ise 9 yıl hapis cezası verdi.

Poyraz ailesinin avukatları, kararı istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 19 Ekim 2023'te başvuruyu esastan reddetti. Dava avukatlarından Türkan Aslan Ağaç, bunun üzerine Yargıtay'a itirazda bulundu.