Deniz ulaşımına 'olumsuz hava' engeli: Çok sayıda sefer iptal edildi

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. BUDO, GESTAŞ'ın Bursa-İstanbul ve Çanakkale hatlarındaki çok sayıda seferi iptal edildi.

Türkiye'nin birçok kesiminde fırtına ve yağış etkisini göstermeye devam ediyor.

Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımında da aksamalara sebep oldu.

Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) iptal seferleri ise şunlar:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

16.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

16.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

19.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

19.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

KUZEY EGE'DE YAPILMASI GEREKEN BAZI SEFERLER DE İPTAL EDİLDİ



Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde bulunan Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Güney Marmara hattında (Avşa, Marmara, Paşalimanı Adası Balıklı İskelesi, Erdek), Narlı-Marmara ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferler iptal oldu.

Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:

"Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe'den saat 20:00'de, Gökçeada'dan ise saat 22:00'de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir."