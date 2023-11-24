Deniz Yücel: Tunç Soyer'e yapılan haksızlıklar, uydurma suçlamalarla açılan soruşturmalar ilk değil

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e yapılan haksızlıkları görüyorsunuz, incir çekirdeğini doldurmayacak uydurma suçlamalarla açılan soruşturmaları görüyorsunuz. Bu ilk değil, yeni değil, geçmişte de bu tip asılsız iddialarla soruşturmalar açıldığına tanık olduk büyükşehir belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza bu tip soruşturmaların açıldığını gördük. Ancak ne olursa olsun ne belediye başkanlarımızın, ne bizlerin, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu değişimi Türkiye'de de sağlamasına kimse engel olamayacak” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel göreve geldikten sonra CHP Urla İlçe Başkanlığı, CHP Güzelbahçe İlçe Başkanlığı ziyaretlerinin ardından bugün de CHP Buca İlçe Başkanlığı’nı ziyaret etti. Kendisini karşılayan kalabalığa seslenen Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e yönelik İçişleri Bakanlığının açmış olduğu soruşturmaya tepki göstererek, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e yapılan haksızlıklar incir çekirdeğini doldurmayacak, uydurma suçlamalardır. Açılan soruşturmaları görüyorsunuz. Bu ilk değil, yeni değil, geçmişte de bu tip asılsız iddialarla soruşturmalar açıldığına tanık olduk. Ancak ne olursa olsun ne belediye başkanlarımızı ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu değişimi, Türkiye'de sağlamasına kimse engel olamayacak” dedi.

“BU DEĞİŞİM BİR BAYRAK DEVRİ”

CHP Buca İlçe Başkanlığı’nda ilçe yöneticileri tarafından karşılanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel’in konuşması şöyle:

“Böyle güzel, böyle güçlü, böyle inançlı bir şekilde bizi karşıladığınız için her şeyden önce hepinize teşekkür ediyorum. Siyasi maceramız Buca'da başladı. 2014 yılında belediye meclis üyesi olarak Buca'da aktif siyasete başladık. Bugün İzmir milletvekili, genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü olarak sizlerle beraberim. Buca her zaman bize güç verdi. Partimize güç verdi. Mücadelemize güç verdi ve önümüzdeki gelecekte de güç vereceğini biliyorum. Çok önemli bir süreçte değişimin bir parçası olduk. Bu değişim bir bayrak devri, bayrak teslimi dönemin belli bir kadrodan başka bir kadroya el verilmesi olarak düşünebilirsiniz. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, partimize, ülkemize mücadelemize çok büyük katkılar sağladı ve bu dönem Türkiye'de sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde görülebilecek şekilde, demokratik bir yarışla bu bayrak devri oldu. Bu devir Mustafa Kemal Atatürk'ün, İsmet İnönü'nün, Bülent Ecevit'in geçmişte ifa ettiği, Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bu gerçekten Türkiye'nin demokrasi ve siyaset tarihinde yıllarca konuşulacak, yıllarca anlatılacak üzerine kitaplar yazılacak bir süreç ve biz kurultay salonundan el ele, kol kola, omuz omuza çıkmayı bildik.

“İZMİR’DE DE, BUCA’DA DA BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ”

Yine hep beraber Buca örgütümüzle de İzmir İl örgütümüzle de 81 ilde Cumhuriyet Halk Partisi örgütleriyle, bu ülkede 21 yıllık AKP iktidarında yorulan, usanan, ezilen ve bu değişimin Türkiye'de de gerektiğine inanan ve bu mücadeleye destek verecek, omuz verecek tüm yoldaşlarımız var. Tüm yol arkadaşlarımızla önümüzdeki yerel seçimlere birlikte yürüyeceğiz. Şuna inanıyorum; Buca'da da, İzmir'de de büyük bir başarının altına imza atacağız.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer'e yapılan haksızlıkları görüyorsunuz, incir çekirdeğini doldurmayacak uydurma suçlamalarla açılan soruşturmaları görüyorsunuz. Bu ilk değil, yeni değil, geçmişte de bu tip asılsız iddialarla soruşturmalar açıldığına tanık olduk. Büyükşehir belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza bu tip soruşturmaların açıldığını gördük. Ancak ne olursa olsun ne belediye başkanlarımızın, ne bizlerin, ne de Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu değişimi Türkiye'de sağlamasına kimse engel olamayacak. Bu mücadeleyi bu birlikteliği daha da güçlendirerek partimizi yerel seçimde en güçlü şekilde kazanarak ilk Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ve genel seçimlerde bu değişimi Türkiye genelinde de gerçekleştireceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, inançlı, kararlı, enerjisi ve motivasyonu çok yüksek ve daha da ötesi çok cesur bir genel başkan. Onun o enerjisi ve motivasyonu, onun o inancı ve kararları inanın bize de geçiyor ve tüm örgütümüze de geçiyor. Bu birlikteliği yerel seçimlerde büyük bir başarıyla taçlandırarak değişimi de cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde birlikte sağlayacağız. Eşitliği, özgürlüğü, adaleti ve toplumun tüm kesimlerini kucaklayan ve barıştıran bir yönetimi tüm Türkiye'yi kucaklayacak”

“GENELDE DE İKTİDAR OLMAYA VAR MISINIZ?”

İlçe başkanlığında ilçe yöneticileri ile birlikte CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yücel’i karşılayan CHP Buca İlçe Başkanı Çağdaş Kaya, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç’ın rahatsızlığı nedeniyle toplantıya katılmadığını dile getirerek, iktidar olmaya hazır olduklarının altını çizdi. Başkan Kaya, “Yerel de zaten iktidarız, genelde de iktidar olmaya var mısınız? Ankara’ya var mısınız? Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi” diye konuştu.