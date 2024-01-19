Deniz Zeyrek "bu ihaleye dikkat" diyerek uyardı: Mansur Yavaş tuzağa düşmemeli

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Aşti-Dikimevi arasındaki Ankaray'ı Natoyolu'na kadar uzatacağını yazdı. Yapımı için verilecek ihalenin proje şartlarını karşılayan şirketlere dikkat çeken Zeyrek, "Mansur Yavaş, yerel seçimler arifesinde iktidarın ihalelerinde bu işlerin kurdu haline gelen bu şirketlerin hesaplarını bozmalı ve onların tuzağına düşmemelidir" yazarak Yavaş'ı maliyet konusunda uyardı.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, bugünkü köşe yazısında Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Aşti-Dikimevi arasındaki Ankaray'ı Natoyolu'na kadar uzatacağını belirterek, projenin ihalesine dikkat çekti.

Bugünkü "Bu ihaleye dikkat!" başlıklı köşe yazısında "Ön yeterlilik ihalesine 11 dev firma/konsorsiyum katılmış. Ancak inşaat, sinyalizasyon, araç alımı tek parça halinde yapılınca bu devasa projenin ihale şartlarını sadece 9 şirket karşılaşabilmiş. Düşünebiliyor musunuz?" ifadelerine yer veren Zeyrek, "Doğuş İnşaat ve Ticaret AŞ ve Chine Railway Tunnel Group CO. gibi devasa şirketler dahi şartları yerine getirememiş. Geriye kim kalmış biliyor musunuz? Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat, Gülermak, Kolin, Rönesans. Yani şu meşhur 5 şirket" diye yazdı.

İhaleyi Cengiz Holding'in alacağını kaydeden Zeyrek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler arifesinde iktidarın ihalelerinde bu işlerin kurdu haline gelen bu şirketlerin hesaplarını bozmalı ve onların tuzağına düşmemelidir" ifadelerini kullandı.

Zeyrek'in yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi, Aşti-Dikimevi arasındaki Ankaray’ı Natoyolu’na kadar uzatacakmış. Bu nedenle de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransa Kalkınma Ajansı’nın (AFD) finansmanıyla 4 yılı geri ödemesiz 12 yıl vadeli 250 milyon euroluk bir kredi bulmuş. İnşaat ve sinyalizasyon ihale ilanı 18 Temmuz 2023 tarihinde EBRD tarafından yayınlanmış. Ankara Büyükşehir Belediye’si de her zaman olduğu gibi şeffaf ve açık bir şekilde ihale yapmış. Ön yeterlilik ihalesine, 11 dev firma/konsorsiyum katılmış.

Ancak inşaat, sinyalizasyon, araç alımı tek parça halinde yapılınca bu devasa projenin ihale şartlarını sadece 9 şirket karşılayabilmiş. Ön yeterliliği geçen dokuz firmadan üçü de her nedense teşekkür edip çekilmiş.

"CENGİZ HOLDİNG ALACAK GÖRÜNÜYOR"

Geriye kim kalmış biliyor musunuz? Cengiz İnşaat, Makyol İnşaat, Gülermak, Kolin, Rönesans. Yani şu meşhur beş şirket. Onlar da her ne hikmetse, kredisi 250 milyon euro olan ve 300-350 milyon (hadi bilemediniz 400-450 milyon) euroya mal olması beklenen proje için bakın nasıl teklifler vermişler?

Cengiz: 575 milyon 142 bin euro

Makyol: 579 milyon 258 bin euro

Gülermak: 579 milyon 767 bin euro

Kolin: 594 milyon euro

Rönesans: 605 milyon 444 bin euro

Bu tabloya göre ihaleyi Cengiz Holding alacak görünüyor. Ancak işi bilen herkes bu rakamların çok yüksek olduğuna dikkat çekiyor.

İddiaların özeti şu: Büyük kamu ihalelerinde de paslaşan bu beş şirket, ihalenin Cengiz’de kalması konusunda anlaştı. İhale için belediyenin değil Cengiz’in uygun gördüğü rakam çıksın diye de hepsi Cengiz’den yüksek rakam verdi. Böylece proje 10 milyonlarca euro daha pahalıya mal olacak ve Cengiz on milyonlarca euro daha fazla kazanacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerel seçimler arifesinde iktidarın ihalelerinde bu işlerin kurdu haline gelen bu şirketlerin hesaplarını bozmalı ve onların tuzağına düşmemelidir."