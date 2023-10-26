DenizBank, “Cumhuriyetimizin 100. Yılı Konserleri”nin başlangıcını Ankara’da yaptı

DenizBank, Cumhuriyet’in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla düzenlediği “Cumhuriyetimizin 100.Yılı Konserleri”ni, 23 Ekim akşamı, Başkent Ankara’nın kültür sanat merkezi CSO ADA’da görkemli bir performansla başlattı.

Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Ankara Devlet Çoksesli Korosu sanatçılarının sahne aldığı konsere, Ankara’nın iş ve sanat dünyası büyük ilgi gösterdi.

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş’in ev sahipliğinde gerçekleşen konserde, Şef Rengim Gökmen yönetiminde; Devlet Opera ve Balesi, Ankara Devlet Çoksesli Korosu ve Bankanın yaklaşık 20 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, duayen piyano sanatçısı Gülsin Onay, keman virtüözü Cihat Aşkın ile 3 Tenor; Şenol Talınlı, Aykut Çınar, Ayhan Uştuk; Selva Erdener, Ezgi Karakaya, Görkem Ezgi Yıldırım, Burcu Hancı, Arya Su Gülenç, Atahan Dinç gibi Cumhuriyetin yetiştirdiği pek çok önemli değer sahne aldı.

Atatürk’ün çok sesli müziği Türkiye’de yaygınlaştırmak hedefinin yansıması olan, bu topraklardan çıkan arya, türkü, senfonik eserler ve marşların yanı sıra, klasik Batı müziğinden örneklerin de yer aldığı program, Serhan Bali’nin anlatımıyla seyirci ile buluştu.

“ÇOK SESLİ MÜZİK DEMEK, CUMHURİYETİMİZİN DEĞERLERİNİN YAŞATILMASI DEMEK”

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, açılış konuşmasında, Cumhuriyet’in kıt kaynaklarla ve büyük kahramanlık öyküleriyle meydana getirilmiş bir eser olduğunu söyledi. Ateş: “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk savaştan yeni çıkmış bir ulus için yeni bir yaşam inşa ederken kültür ve sanatı bir an dahi unutmamış, bu alandaki değişimi en ön sıralara yerleştirmişti. Cumhuriyet’in ilanından itibaren de sanatın bütün kollarının, özellikle müzik ve sahne sanatlarının kurumsallaşması ve geliştirilmesi için büyük olanaklar sağladı. Çok sesli müzik, demokrasi kültürünü canlı tutması dolayısıyla bizim için ayrı bir yerde. Çünkü çok sesli müzik farklılıklarla beraber yan yana durabilmek; Cumhuriyetimizin değerlerinin yaşatılması demek. DenizBank 100. Yıl Konserlerimizin ilkini başkentimizde gerçekleştirmek bize kıvanç veriyor. İstanbul ve İzmir’de de sahneye taşıyacağımız bu etkinliği ülkemizin çok daha fazla ilinde, halkımız ile buluşturma gayretinde olacağız.

Banka olarak bir asırlık Cumhuriyetimizin yıldönümünü, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine taşımak üzere emanet edilen 100 yıllık birikimi alıp hep daha ileri taşıyan değerli sanatçılarımız ve sanatsever dostlarımızla kutlamanın gururuyla; bu harikulade konserin gerçekleşmesinde emeği geçen herkese, gönülden teşekkür ediyorum” dedi.