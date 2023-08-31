Denizbank kredi faiz oranları: İşte Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

Merkez Bankası'nın, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Denizbank kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki, Denizbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları

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