Denizbank kredi faiz oranları: İşte Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
Merkez Bankası'nın, faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Denizbank kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faiz kararını açıklamasının ardından yurttaşlar Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki, Denizbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), faizi üst üste üçüncü kez artırarak yüzde 25'e yükseltmesiyle birlikte yurttaşlar Denizbank kredi faiz oranlarını araştırmaya başladı. Birçok banka kredi faiz oranlarını yeni karara göre yeniden düzenlerken yurttaşlar Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranlarının kaç olduğunu araştırıyor. Peki, Denizbank kredi faiz oranları ne kadar? İşte Denizbank ihtiyaç, taşıt, konut kredisi faiz oranları
Denizbank kredi faiz oranları
|Banka
|İhtiyaç Kredisi Faiz Oranı
|Taşıt Kredisi Faiz Oranı
|Konut Kredisi Faiz Oranı
|Denizbank
|%2,89
|%4,49
|%3,29
Denizbank kredi faiz oranları
Denizbank ihtiyaç kredisi faiz oranı yüzde 2,89, taşıt kredisi faiz oranı yüzde 4,49, konut kredisi faiz oranı ise yüzde 3,29 seviyesinde.