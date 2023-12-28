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Denizcilik Genel Müdürlüğü: İçinde 4 denizcinin bulunduğu gemi mayına çarptı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuna nehrinde mayına çarpan geminin karaya oturduğunu ve gemideki 4 Türk denizcinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Güncel
  • 28.12.2023 17:13
  • Giriş: 28.12.2023 17:13
  • Güncelleme: 28.12.2023 17:15
Kaynak: Haber Merkezi
Denizcilik Genel Müdürlüğü: İçinde 4 denizcinin bulunduğu gemi mayına çarptı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, içinde 4 Türk denizcinin bulunduğu Panama bayraklı geminin mayına çarptığını duyurdu.

Geminin karaya oturduğu bildirine açıklamada şunlar kaydedildi: “Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.”

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