Denizcilik Genel Müdürlüğü: İçinde 4 denizcinin bulunduğu gemi mayına çarptı

Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuna nehrinde mayına çarpan geminin karaya oturduğunu ve gemideki 4 Türk denizcinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Denizcilik Genel Müdürlüğü, içinde 4 Türk denizcinin bulunduğu Panama bayraklı geminin mayına çarptığını duyurdu.

Geminin karaya oturduğu bildirine açıklamada şunlar kaydedildi: “Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.”