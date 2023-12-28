Denizcilik Genel Müdürlüğü: İçinde 4 denizcinin bulunduğu gemi mayına çarptı
Denizcilik Genel Müdürlüğü, Tuna nehrinde mayına çarpan geminin karaya oturduğunu ve gemideki 4 Türk denizcinin sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Denizcilik Genel Müdürlüğü, içinde 4 Türk denizcinin bulunduğu Panama bayraklı geminin mayına çarptığını duyurdu.
Geminin karaya oturduğu bildirine açıklamada şunlar kaydedildi: “Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir.”
Tuna nehrinde mayına çarparak karaya oturan MV VYSSOS isimli Panama bayraklı gemide, güverte stajyeri, yağcı, usta gemici ve fitter olarak görev yapan 4 Türk denizcimizin sağlık durumları iyi olup olay AAKK Merkezimiz tarafından takip edilmektedir. pic.twitter.com/EGLYzfiDNH— DENİZCİLİK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (@denizcilikgm) December 28, 2023