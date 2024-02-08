"Denize düşen kılavuz kaptan" Meclis gündeminde: "Oğuz Kök’ün ölümünde ihmal var mı?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, gemiye çıkarken denize düşerek hayatını kaybeden kılavuz kaptan Oğuz Kök’ün ölümünde ihmal olduğu iddialarını TBMM gündemine taşıdı.

BirGün/Ankara

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, kılavuz kaptan Oğuz Kök’ün ölümü ile yeniden gündeme gelen kılavuz kaptanların can güvenliği ile ilgili sorunları TBMM gündemine getirdi. Karasu, Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’na “Kaptan Oğuz Kök’ün vefatında ihmal var mıdır? Kök’ün denize düşmesine neden olan botla ilgili teknik bir sorun veya arıza tespit edilmiş midir? Bu arıza kazanın gerçekleşmesinde etkili olmuş mudur? Bu konu ile ilgili idare bünyesinde açılan herhangi bir soruşturma var mıdır, var ise sonucu ne olmuştur?” diye sordu.

Daha önce de benzer kazaların yaşandığını belirten Karasu, 2022 yılında da Körfez’de görev yapan bir kılavuz kaptanın benzer şekilde denize düştüğünü ve kurtarılamadığını hatırlattı.

Karasu, “Türk boğazlarında seyreden gemiler için getirilen üst seviye güvenlik önlemleriyle övünen Kıyı Emniyeti, kendi emrinde çalışan kılavuz kaptanların can güvenliği konusunda aynı hassasiyeti göstermediği anlaşılıyor. Bu anlamda; kılavuz kaptanların ve mürettebatın can güvenliği için acil bir değerlendirme yapılmalı ve risklerin belirlenmesi gerekiyor. Bu risklerin önceden tespit edilmesi ve önlemlerin alınması, kılavuz kaptanların ve mürettebatın güvenli bir şekilde görevlerini yerine getirmelerinin yanı sıra boğazlardaki seyir güvenliği açısından da kıymetli olacaktır” dedi.

SORUŞTURMA VAR MI?

Kılavuz kaptanların görev yaptığı botlarda kullanılan ekipmanların ve güvenlik önlemlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Karasu, Oğuz Kök’ün vefatında ihmal olup olmadığının araştırılmasını istedi.

“Kök’ün denize düşmesine neden olan botla ilgili teknik bir sorun veya arıza tespit edilmiş midir? Bu arıza kazanın gerçekleşmesinde etkili olmuş mudur? Bu konu ile ilgili idare bünyesinde açılan herhangi bir soruşturma var mıdır, var ise sonucu ne olmuştur?” diye soran Karasu, kılavuz kaptanların veya mürettebatın denize düşmesi gibi acil durumlara karşı verilen eğitimlerin önemine de dikkat çekti.