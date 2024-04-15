Denizlerde av yasağı başladı

1 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 balıkçılık av sezonu bugün sona erdi. Denizlerdeki av yasağı, endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayacak. Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar, yasaktan muaf olacak.

Balıkçılık av sezonu sona erdi. Endüstriyel avcılık yapan balıkçı gemilerini kapsayan 4,5 aylık av yasağı döneminde, ekonomik faaliyetine devam etmek isteyen balıkçılar için bazı şartlar getirildi.

Buna göre, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izin alınarak, kara suları dışındaki uluslararası sularda gırgır ve trol yöntemiyle avcılık yapılabilecek.

Kıyı balıkçılığı yapan küçük ölçekli balıkçılar ise yasaktan muaf olacak. Avcılık yapmayı sürdürebilecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği bilgiye göre, sezon başta hamsi olmak üzere birçok türün avcılığı açısından bereketli geçti.

78 GEMİYE EL KONULDU

Yasalara uygun avcılık yapan balıkçıların haklarını korumak için denetimler yapıldı. Geçen yıl 171 bin 219 denetim gerçekleştirildi. Kaçak avcılıkla elde edilen 593 ton su ürününe el konuldu.

Kurallara uygun avlanmayan 78 gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi.

Bakan Yumaklı, önümüzdeki sezon için koruma kullanma dengesi içerisinde sürdürülebilirlik temelli yeni kuralların uygulamaya alınacağını kaydetti.