Denizli'de 90 kişi mevlitte dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlendi

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenen mevlidin ardından ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen 90 kişi, gıda zehirlenmesi nedeniyle tedavi altına alındı.

Denizli'de 90 kişi gittikleri mevlitte yedikleri tavuklu pilavdan zehirlendi.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Göveçlik Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 5 gün önce ölen annesi için mevlit okutan S.Ö., evlerinin önünde tavuklu pilav ikramında bulundu. Aradan 1 saat geçmesinin ardından pilavı yiyen bazı kişilerde mide bulantısı ve karın ağrısı başladı.

Ağrının şiddetinin artması üzerine kusmaya başlayanlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ekibi yönlendirildi. Mahallede rahatsızlık yaşayan toplam 90 kişi hastanelere başvurdu.

Tavuklu pilavdan zehirlendikleri belirlenen ve aralarında çocukların da olduğu 90 kişi hastanelerde serum takılarak tedavi altına alındı.

Acil servisin dolup taşması üzerine yetkililer harekete geçerek, tavuklu pilavdan incelemek üzere numune aldı. Polis, tavuklu pilavı yapan işletme sahibinin ifadesini almak üzere karakola götürdü.

Hastanede tedavisi tamamlanan bazı hastalar taburcu edilirken, birçoğunun tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.