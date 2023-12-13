Denizli'de bir öğretmen evinin çatısında ölü bulundu

Denizli'de, Necla Ergün Analıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Gökhan Akçay, yaşadığı apartmanın çatısında ölü olarak bulundu. Boğazının kesildiği öğrenilen Akçay'ın ölümü ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Güncel 13.12.2023 15:44 Giriş: 13.12.2023 15:44

Güncelleme: 13.12.2023 15:52 Kaynak: iHA

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Fotoğraf: AA

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bulunan bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Gökhan Akçay, yaşadığı apartmanın çatısında ölü olarak bulundu.



Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Adalet Mahallesi 10140 Sokak'ta bulunan bir binanın 5. katında meydana gelen olayda, Necla Ergün Analıoğlu Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nde Müdür Yardımcılığı görevini yürüten 41 yaşındaki Gökhan Akçay, eşi tarafından yaşadıkları apartmanın çatısında ölü olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde öğretmen Gökhan Akçay’ın boğazının bıçakla kesilmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlanmasının ardından Akçay’ın cenazesi otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.