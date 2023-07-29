Denizli'de geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Denizli'de geri dönüşüm depolama tesisinde yangın çıktı. Yangın söndürme çalışmaları sürerken dumandan etkilenen bir itfaiye çalışanı da hastaneye kaldırıldı. Yangın, müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde geri dönüşüm depolama tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Hacıeyüplü Mahallesi'ndeki geri dönüşüm depolama tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tesisten yükselen duman kentin birçok yerinden görüldü. Geri dönüşüm depolama tesisinde ara ara patlamalara yol açan yangının, bitişikteki doğalgaz dolum tesisine sıçramaması için itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile çevre ilçelerin belediyeleri de su tankerleriyle destek verdi.

BİR İTFAİYE ÇALIŞANI HASTANEYE KALDIRILDI

Yangına müdahale ederken dumandan etkilenen bir itfaiye çalışanı, sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye çalışanının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Atık yağ ve kimyasal malzemelerin bulunduğu öğrenilen geri dönüşüm depolama tesisindeki yangın kontrol altına alındı.

Ekiplerin, tesiste soğutma çalışması sürüyor.