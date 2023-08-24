Denizli'de hastane bahçesinde silahlı saldırı: 1 yaralı

Denizli’de bir hastanenin bahçesinde yaşanan silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güncel 24.08.2023 10:12 Giriş: 24.08.2023 10:12

Güncelleme: 24.08.2023 10:22 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA