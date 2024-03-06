Denizli'de iş cinayeti: Asansör boşluğuna düşen işçi öldü
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen 49 yaşındaki Mahmut Kanyıldıran hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, çalıştığı inşaatın üçüncü katından asansör boşluğuna düşen Mahmut Kanyıldıran yaşamını yitirdi.
Karahasanlı Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan 49 yaşındaki Kanyıldıran, üçüncü kattan asansör boşluğuna düştü.
Arkadaşlarının bilgi vermesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kanyıldıran, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.