Denizli'de kontrolden çıkan otomobil TIR'ın dorsesine çarptı: 1 ölü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sürücüsü genç, TIR'ın dorsesine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Denizli'de kontrolden çıkarak TIR'ın dorsesine çarpan aracın sürücüsü Ahmet Yesevi hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saat 23.20 sıralarında Pamukkale ilçesine bağlı Bağbaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Acıpayam Bulvarı’ndan Denizli merkez istikametine ilerleyen Ahmet Yesevi idaresindeki 20 ADC 75 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, aynı yöndeki M.P. yönetimindeki CE 4508 XP yabancı plakalı TIR'ın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, kağıt gibi ezilirken, TIR ise yol kenarına savruldu. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı incelemede Yesevi’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta sıkışan Yesevi'nin cansız bedenini itfaiye ekipleri tarafından çıkarılarak, otopsi işlemleri için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

TIR'ın sürücü M.P. ise ifade işlemleri için karakola götürülürken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.