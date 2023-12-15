Denizli'de maden ocağında göçük: 2 madenci hayatını kaybetti, 1 işçi aranıyor

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir krom madeninde göçük altında kalan iki madencinin cansız bedenlerine ulaşıldı. 1 işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Denizli’nin Acıpayam ilçesine bağlı Karaismailler Mahallesi Devekonağı mevkiinde faaliyet gösteren krom madeninde 23.00 sıralarında göçük meydana geldi.

Maden sahasında çalışan biri maden mühendis, 2’si maden işçisi olmak üzere 3 kişinin göçük altında kaldığı öğrenildi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri göçük altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmalarına başladı.

Acıpayam Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre iki kişinin yaşamını yitirdiği 1 işçiyi ise kurtarma çalışmalarının sürdüğü ifadeleri yer aldı. Göçük altında kalan Maden Mühendisi Kadir Özer ve maden işçisi Rıfat Salman’ın cansız bedenlerine ulaşıldığı öğrenildi. Maden işçisi Mustafa Karahan’ı kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Öte yandan, aynı maden sahasında geçen yıl bir göçük daha yaşanmıştı. Göçük altında kalan 16 işçi kurtarılırken, 40 yaşındaki Ali Rıza Kut yaşamını yitirmişti.