Denizli'de maden ocağında iş cinayeti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde maden ocağına elektrik hattı döşeme işinde çalışan Nevzat Çitfçi, yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinden düşerek öldü.

Denizli'de elektrik hattı döşeme çalışması sırasında direkten düşen işçi hayatını kaybetti.

Acıpayam ilçesinde Karaismailler Mahallesi'ndeki maden ocağına elektrik hattı döşeme işinde çalışan Nevzat Çitfçi (50), kabloları bağlamak için çıktığı yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki elektrik direğinden düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Çiftçi'nin öldüğünü tespit etti. Cansız beden, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.