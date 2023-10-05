Denizli'de sosyal medyada 'muhtar adaylığı' yorumu kavgaya dönüştü: 1 yaralı

Denizli'nin Çivril ilçesinde mahalle muhtarlığı için aday olduğunu açıklayan F.T ile mahallede ikamet eden Ö.G arasında sosyal medyada eleştirel yorum tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından sokakta karşılaşan F.T ile Ö.G'nin kocası arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan C. G. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yakalanan F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncel 05.10.2023 16:25 Giriş: 05.10.2023 16:25

Güncelleme: 05.10.2023 16:34 Kaynak: AA

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