Denizli'de sosyal medyada 'muhtar adaylığı' yorumu kavgaya dönüştü: 1 yaralı
Denizli'nin Çivril ilçesinde mahalle muhtarlığı için aday olduğunu açıklayan F.T ile mahallede ikamet eden Ö.G arasında sosyal medyada eleştirel yorum tartışması yaşandı. Tartışmanın ardından sokakta karşılaşan F.T ile Ö.G'nin kocası arasında çıkan kavgada bıçakla yaralanan C. G. hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından yakalanan F.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Denizli'de muhtarlığa adaylığını açıklayan bir kişi, kendisini sosyal medyadan eleştiren kadının kocasını bıçakla yaraladı.
Çivril ilçesinin Yukarı Mahallesi'nde mahalle muhtarlığı için aday olduğunu açıklayan F.T, yerel bir gazetede çıkan haberini sosyal medya hesabında paylaştı.
Paylaşıma mahalle sakinlerinden Ö.G'nin eleştirel yorum yaptı. Bunun üzerine F.T ile Ö.G ve kocası C.G, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen tartışmada göğsünden bıçakla yaralanan C.G, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Olay yerinden kaçan F.T, gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.