Denizli'de yük asansörü düştü: 1 ölü

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, yük taşıma asansörü henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Düşme sırasında asansörde bulunan Sabriye Kıranta ağır yaralanması nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Güncel 12.02.2024 10:33 Giriş: 12.02.2024 10:33

Güncelleme: 12.02.2024 10:38 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

Denizli'de yük taşıma asansörünün düşmesi sonucu yaralanan kadın, hastanede hayatını kaybetti. Serinhisar ilçede faaliyet gösteren bir leblebi imalathanesinde yük taşımak için kullanılan asansör, henüz belirlenemeyen nedenle arızalanarak yere düştü. Bu sırada asansörde bulunan işletme sahibinin eşi Sabriye Kıranta (38) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. ​​​​​​​Ekiplerce sıkıştığı yerden kurtarılan Kıranta, kaldırıldığı Serinhisar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.​​​​​​​