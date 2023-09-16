Denizli SOL Parti'den ÇEDES tepkisi: Çocuklarımız sahipsiz değildir

Denizli SOL Parti İl Örgütü, okullarda ücretsiz yemek verilmesi CEDES projesinin iptal edilmesi, laik bir eğitim sistemi için basın açıklaması düzenledi. Denizli Candogan Parkında düzenlenen basın açıklamasını Denizli SOL Parti İl Başkanı Serdar Aktaş okudu.

Aktaş şunları ifade etti:

"AKP-MHP iktidarının tüm alanlarda yarattığı kriz ortamı eğitim alanını da çözümsüzlüklerle kuşatmıştır. İdeolojik, kültürel, ekonomik çöküş ve çözülme içerisindeki tek adam rejimi, 20 yıllık süreç sonunda yoksul halk çocuklarının laik ve kamusal eğitim hakkını fiilen ortadan kaldırmış, eğitimi erişilemez hale getirmiştir. Eğitim hakkı ihlallerinin sınıfsal boyutu artık siyasi iktidarın kelime oyunları ile gizlenemeyecek kadar açık seçik ortadadır. Sol Parti, eğitim mağduru emekçilerin aşağıdan örgütlenmesi, yaşanan mağduriyetlerin eğitimin özneleri tarafından somut taleplere dönüştürülmesi ve eşit, kamusal, laik eğitim hakkı mücadelesi için inisiyatif alacaktır. Gericilik ve piyasalaşma kuralları ile yönetilen eğitim sisteminin temelinde yatan eşitsizlik politikalarının sınıfsal boyutunu yaşam alanlarında açığa çıkaracak; laikliği, eşitliği, bağımsızlığı kazanma ekseninde bir mücadelenin örgütlenmesi için çaba gösterecektir.

"ÇOCUKLARIMIZ SAHİPSİZ DEĞİLDİR"

2023-2024 eğitim öğretim yılı da her yıl olduğu gibi yine devasa sorunlarla açılıyor. Bir yandan laik eğitime yıllardır sürdürülen dinci vakıf protokolleri ile saldırılar suregelirken yakın zamanda da CEDES projesi ile çocuklarımız dinci vakıf, cemaat ve tarikatlara yani gericiliğe teslim edilmek isteniyor.

Bir diğer ve can yakıcı sorunumuz ise derinleşen yoksulluğun okullara yansıması olacaktır. Günden güne artan yüksek enflasyonla birlikte, çalışan sayısının yaklaşık %37 sinin asgari ücret ve altında bir gelire sahip olduğu ve artık neredeyse hayati ihtiyaçlarını bile karşılayamadığı böyle bir dönemde Öğle yemeğinin ilimiz devlet okullarında 75 lira civarında olması, kantinlerde ise yetersiz bir tostun fiyatınin 50 lira olması bekleniyor. Bu durum kamu okullarındaki asgari ücretli yurttaşların çocuklarının açlıkla sınanacağı bir yıl yaşayacağımızı gösteriyor.

Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğünü acil göreve davet ediyor, kamu okullarında tüm çocuklarımıza ücretsiz yemek ve içme suyu vaadini gerceklestirmeye çağırıyoruz.

Biz Sol Parti olarak eğitimde yaşanan tüm sorunların takipçisi olacak ve bu konuda çalışan sendikalar ve derneklerle birlikte mücadele etmeye çocuklarımıza ve geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz."