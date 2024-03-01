Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Denizli Valiliği'nden hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili açıklama

Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeterya kısmında yaşanan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada "Şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir" denildi.

Güncel
  • 01.03.2024 19:21
  • Giriş: 01.03.2024 19:21
  • Güncelleme: 01.03.2024 19:52
Kaynak: İHA
Denizli Valiliği'nden hastanedeki silahlı saldırıyla ilgili açıklama
FOTOĞRAF: İHA

Denizli Valiliği, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeterya kısmında yaşanan ve 7 kişinin yaralandığı silahlı saldırı olayıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Denizli Valiliği’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

“01 Mart 2024 günü saat 16.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi bahçesindeki kafeterya kısmında, ilimizde faaliyet gösteren bir eğlence mekanının sahibi ve yanında bulunan şahıslar, hasta ziyareti için kafeteryada bulunduğu esnada, kimliği belirsiz iki kişi tarafından rastgele tabanca ile ateş açılması sonucu bahse konu işletme sahibi ve yanında bulunan 6 kişi yaralanmış olup, yaralı şahısların tedavileri PAÜ Hastanesinde yapılmaktadır. Şüpheli şahısların yakalanmalarına yönelik çalışmalara devam edilmektedir. Olay ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır."

Hastane kafeteryasında silahlı saldırı: 2’si ağır 7 yaralı
BirGün'e Abone Ol