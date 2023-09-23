Denizli’de kontrolden çıkan okul servisi, iki araca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde okul servisi, iki araca çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vurdu. Servisteki 7 öğrenci ile 1 yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Güncel 23.09.2023 08:17 Giriş: 23.09.2023 08:17

Güncelleme: 23.09.2023 08:20 Kaynak: İHA

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Fotoğraf: İHA