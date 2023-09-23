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Denizli’de kontrolden çıkan okul servisi, iki araca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı

Denizli’nin Çivril ilçesinde okul servisi, iki araca çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vurdu. Servisteki 7 öğrenci ile 1 yolcu yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Güncel
  • 23.09.2023 08:17
  • Giriş: 23.09.2023 08:17
  • Güncelleme: 23.09.2023 08:20
Kaynak: İHA
Denizli’de kontrolden çıkan okul servisi, iki araca çarptı: 7'si öğrenci 8 yaralı
Fotoğraf: İHA

Denizli’de iki araca çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vuran okul servisindeki 7 öğrenci ile 1 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; Çivril - Uşak karayolu üzerinde A.Ç. idaresindeki 20 L 7909 plakalı öğrenci servisi, H.Ö. yönetimindeki RI 467 ER yabancı plakalı hafif ticari araca çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan okul servisi, S.Y. idaresindeki 20 AIR 265 plakalı bir başka otomobile daha çarptıktan sonra kavşaktaki aydınlatma direğine vurarak durabildi.

Kazada 7’si öğrenci 8 kişi yaralandı. Yaralılar, kentteki çevre hastanelere kaldırılırken kazayla ilgili ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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