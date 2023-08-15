Denizli’de orman yangınında 20 hektar alan kül oldu

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık alan kül oldu.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde başlayan orman yangını, havadan ve karadan yapılan yoğun müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında 20 hektarlık alan kül oldu.

Bugün saat 14.30 sıralarında Bademli Mahallesi Armut Belen mevkiindeki ormanlık alanda belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görevli 4 helikopter, 3 uçak ve 1 İHA'nın yanı sıra 20 arazöz, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Acıpayam Belediyesi ve Burdur Belediyesine ait 200 personel, 1 iş makinesi ve su ikmal aracı ile müdahale edildi. Yangın havadan ve karadan yapılan yoğun müdahaleler sonucunda 3 saat gibi kısa bir sürede kontrol altına alındı. Yangının hava kararmadan kontrol altına alınması, daha büyük bir tehlikenin önüne geçti. Soğutma çalışmalarının 2 gün süreceği yangında yaklaşık 20 hektar alan kül oldu. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Yangın ihbarını duyduğunu andan itibaren ekiplerini harekete geçirdiğini söyleyen Acıpayam Belediye Başkanı Hulusi Şevkan, "Ne yazık ki sebebi bilinmeyen bir yangın ihbarı aldık. Belediye ekibimiz başta olmak üzere Büyükşehir ve Denizli Orman Müdürlüğü ekibi yangının ilk anından itibaren buraya geldi. Ekiplerin güç birliği ile yangın kontrol altına alındı. Yangının soğutma çalışmaları sürüyor. Yaklaşık 10 ile 15 hektar alanda yangın olduğu belirtiliyor. İnşallah yanan ormanlarımızın yerine yeniden yeşillendirme çalışmaları yapılacak.” şeklinde konuştu.

KÖYLÜLERİN DESTEĞİ YANGININ SÖNDÜRÜLMESİNE KATKI SAĞLADI

Ekiplerin mücadelesi ile yangının kontrol altına alındığını belirten Bademli Mahallesi Muhtarı Baki Tekin, “Şu anda durum normale dönmeye başladı. Yangın kontrol altına alındı. Öğle saatlerinde çıkan yangın, tahminim 20 hektarlık bir alanı kapsıyor. Ekiplerimizin havadan ve karadan müdahalesi ile 3 uçak ve 4 helikopter desteği sayesinde kontrol altına alındı. Çevre köylerimizin gayreti ve katkısı yangının söndürülmesinde büyük rol oynadı.” ifadelerini kullandı.

Yangında ekiplere su vermek için bölgeye gelen Ali Okutucu, "Biz Acıpayam ilçesine bağlı Yazır Mahallesi'nden yakınımızda bulunan orman yangınını söndürmeye geldik. Yangın nereden başladığını bilmiyoruz. Kontrol altına alındıktan sonra geldik.” dedi.



