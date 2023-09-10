Denizli’de otomobil kanala uçtu: 2’si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kurutma kanalına uçtuğu kazada 2'si çocuk 4 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde kazaların sürekli meydana geldiği virajda dün gerçekleşen 3. kazada 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı.



Kaza, Serinhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğüne gitmek için Denizli merkezden Burdur'un Gölhihsar ilçesine doğru yola çıkan H.G. idaresindeki 20 PS 492 plakalı otomobil, Denizli - Antalya kara yolunda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Sık sık kazaların meydana geldiği Pınarcık Mahallesi Şükrü Tahmaz Sokaktaki virajı alamayan otomobil, yoldan çıkarak şarampolde bulunan çukura düştü. Kazayı gören yurttaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve trafik ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Gülsüm Topçu (32), Nihal Güler (42), Mustafa Selim Topçu (11) ve Hatice Serra Topçu'nun (7) hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar Emine Nisa Güler (9), sürücü Hüseyin Güler ve Rıdvan Güler (21) ise sağlık ekipleri tarafından Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şarampolde yer alan çukura düşen araç, çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

“BURADA SÜREKLİ KAZALAR OLUYOR”



Viraja evi yakın olduğu için kazalara sürekli şahit olduğunu dile getiren bir yurttaş, “Biz aşağı bölümde duruyorduk ve kaza sesini duyduk. Hemen yardım etmek için koşarak kaza yerine geldik. Burada ufak bir köprü bulunuyordu ve oradaki taşlardan kaynaklı kazalar oluyor. Öğle saatlerinde ise bir kaza daha oldu. Virajı alamayan bir araç bölgedeki duvara girdi. Kaza sonrası eve gidip yemek yedim. O esnada bu kaza meydana geldi. Sürekli burada kazalar meydana geliyor. Artık yetkililerden çözüm bekliyoruz” dedi.