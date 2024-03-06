Deprem bölgesi hekimsiz kalabilir

Afet bölgelerinde devam eden barınma sorunu, sağlıkçıların o bölgeleri tercih etmemesine neden oldu. Hatay, Maraş gibi kentler için açılan uzman hekim kadroları ile iller arası atamada kadroların büyük kısmı boş kaldı.

Sibel BAHÇETEPE

6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesinde sağlıkçıların barınma sorunlarının devam etmesi tercihleri de etkiledi. Bölgede sağlıkçı açığının ortaya çıktığını belirten Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan (SES) Kubilay Yalçınkaya "İlk defa yeniden atama kurasında Maraş’ta 15 uzman hekim kadrosu açıldı, 0 başvuru gerçekleşti. Malatya’da 11 uzman hekim kadrosu açıldı, 0 başvuru gerçekleşti. Hatay’da 21 uzman hekim kadrosu açıldı 2 başvuru gerçekleşti" dedi.

11 ili etkileyen deprem felaketinin üzerinden 1 yılı aşkın bir süre geçti ancak sağlık ile ilgili sistem sorunları bitmedi. Yalçınkaya, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın "Kahramanmaraş Hatay depremleri yeniden imar ve gelişme raporlarında" deprem bölgesindeki 11 ildeki hastane ve birinci basamak yatırım tutarı için 153 milyar TL bütçe ayırdığını ancak sağlık emekçisinin barınma sorununu çözmediğine dikkat çekti.

Maraş merkezli depremde çok sayıda hastane ya yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Sağlıkçıların sorunu ise sürüyor.

SAĞLIKÇI YETERSİZ

Deprem bölgesindeki sağlık sisteminin tümüyle çökmüş durumda olduğunu vurgulayan Yalçınkaya "Bölgeden ayrılan sağlıkçılar oldu. Ama bölgeye aynı düzeyde gelişler maalesef olmadı. Buradaki sağlık tesislerini kuruyorsunuz ama sağlık emekçilerinin buradaki yaşamını inşa etmedikten sonra sağlık emekçilerinin buraya yönelmesini sağlayamazsınız. Temel neden bu" değerlendirmesini yaptı. Bölgede Sağlık Bakanlığı’na ait 13, üniversitelere ait bir ve özel sektöre ait altı olmak üzere bölgedeki toplam 20 hastane binası ağır hasar meydana geldiğini anımsatan Yalçınkaya, sağlık hizmetlerini yürütecek sağlık emekçilerinin deprem bölgesindeki kentlerde yaşamını yeniden kurgulayacağı şartlara ilişkin bir çalışması olmadığını kaydetti.

CİDDİ BİR SORUN VAR

Sağlık emekçilerinin deprem bölgesindeki kentleri tercih etmediğini kaydeden Yalçınkaya, özetle şunları söyledi:

"2023 verileri bunu gösteriyor. 2023 yılı içinde 3 defa uzman hekim yeniden atama kurası açıldı. Maraş’ta 257 uzman hekim kadrosu açıldı toplamda sadece 21 başvuru gerçekleşti. Malatya’da 161 uzman hekim kadrosu açıldı toplamda 14 başvuru gerçekleşti. Hatay’da 397 uzman hekim kadrosu açıldı toplamda, sadece 69 başvuru gerçekleşti. Bu üç atamanın en son 3. ataması ise sorunun büyüklüğünü ortaya koyuyor. Maraş’ta 15 uzman hekim kadrosu açıldı toplamda sıfır başvuru gerçekleşti. Malatya’da 11 uzman hekim kadrosu açıldı toplamda yine sıfır başvuru gerçekleşti. Hatay’da 21 uzman hekim kadrosu açıldı toplamda 2 başvuru gerçekleşti. İller arası tüm branşlarda 3 ilin tercihinde de aynı sorun görülmekte. Maraş’ta 62 kadro açıldı toplamda sadece 22 başvuru gerçekleşti. Malatya’da 110 kadro açıldı sadece 27 başvuru gerçekleşti. Hatay’da 158 kadro açıldı sadece 29 başvuru gerçekleşti. Sağlık emekçileri artık buraları tercih etmiyor. Sebebi de evet sağlık tesisi planlaması yapıyorsunuz ama buradaki sağlık emekçilerinin burada sağlık hizmeti sunacağı imkânlarını sunmuyorsunuz. Deprem bölgesinde bekar sağlık emekçilerin tercihini sağlayacak misafirhaneler ya da aileleri için lojmanlar ve hastanelerde 7/24 hizmeti sunacak sağlık emekçilerin çocuklarına ilişkin kreşler planlanmış değil. Bu bölgeyi deprem dışında gelen sağlık emekçilerin o kentlerde bir depremzede gibi ile adaptasyonunu sağlayacak hayatlarını kolaylaştıracak şartlar oluşmadan kentlerin sağlık tesisi binalarını inşaa etmek bir fayda sağlamayacak. Nitekim deprem bölgesinde açığın en temel nedeni sağlık emekçilerin kenti tercih etmemesi, bu ciddi bir sorun."